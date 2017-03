Actualitate Grevă la Agenția pentru Protecția Mediului de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Salariații Agenției pentru Protecția Mediului Bacău au întrerupt, marți, 21 martie, programul de lucru, între orele 10,00 și 12,00. Ei și-au manifestat, astfel, nemulțumirea cauzată de lipsa unei reacții a Guvernului și a factorilor politici în urma protestului spontan din 14 martie, prin care salariații au atras atenția că salariilor lor sunt necorespunzătoare. „Cu toate că protecţia mediului este un domeniu de importanţă strategică, reprezentând o vulnerabilitate, un risc şi o prioritate conform Strategiei Naţionale de Apărare a Țării pentru perioada 2015 – 2019 – spune liderul Federației Sindicatelor Unite din Mediu (FSUM), Ciprian Șoavă -, angajaţii din domeniul protecţiei mediului sunt remunerați în prezent conform celei mai mici grile de salarizare din întregul sistem bugetar. În perioada 2009 – 2015, salariile personalului Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului și ai agenţiilor judeţene, care sunt în număr de 1.934, nu au mai fost modificate. Deși sunt mult mai puțini față de angajații din alte domenii, ei își îndeplinesc propriile atribuții pentru salariul minim pe economie, dar desfășoară și activități care revin în atribuția celorlalte ministere”. Angajații din domeniul protecției mediului spun că derulează procedurile de reglementare, dar ajung să corecteze toate neconformitățile din documentații, respectiv din planurile, proiectele și programele pentru care se solicită finanțare europeană. Un angajat ajunge să corecteze și de 38 de ori miile de pagini ale unei documentații. „Luând în considerare că din anul 2004 niciun Guvern nu ne aude, că angajații din acest domeniu sunt remunerați cu un salariu de bază la nivelul anului 2008, iar doamna ministru Lia Olguța Vasilescu spune în conferințele de presă sau în luări de poziție că angajații din domeniul protecției mediului pot să mai aștepte până primesc o creștere salarială, angajații din domeniu transmit că toate proiectele de finanțare europeană pot să mai aștepte până când oamenii vor avea aceleași salarii ca la alte instituții”. Angajații din alte ministere sau agenții naționale și locale au salarii de peste 10 ori mai mari (multe depășind 10.000 de lei net) față de salariul minim pe economie al angajaților din domeniul protecției mediului. FSUM atrage atenția că în domeniul protecției mediului se reduce constant numărul de angajaţi calificaţi, iar personalul migrează către alte instituții în care munca este mai bine remunerată. 6 SHARES Share Tweet

