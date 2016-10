Greva in spitale: Activitatea a fost intrerupta timp de doua ore

personalul medical din sistemul public de sanatate a fost miercuri dimineata, intre orele 8.00 si 10.00, in greva de avertisment * pacientii care au venit pentru consultatii in Policlinica au fost nevoiti sa astepte

Angajatii din sistemul sanitar par mai hotarâti ca oricând sa respecte calendarul protestelor stabilit la declansarea conflictului de munca. Au adunat mai multe nemultumiri si dupa ce au protestat in fata ministerelor din Capitala, fara sa obtina ce au solicitat, au ajuns miercuri dimineata, la greva de avertisment, cu intreruperea activitatii intre orele 8.00 si 10.00. In spitalele publice s-a lucrat asadar cu doar o treime din personal, urgentele fiind asigurate.

La Spitalul Judetean de Urgenta Bacau, peste 50 la suta dintre angajati, membri ai sindicatului Sanitas si nu numai, au fost de acord sa faca greva.

„Noi cerem rezolvarea inechitatilor salariale aparute, echivalarea studiilor celor cu postliceala, pentru a putea urma studii superioare, disparitia inechitatilor intre spitalele clinice si neclince la nivelul intregului personal, includerea in Ordonanta 20 a personalului care a fost omis, cum ar fi cei Tesa, din DSP-uri, crese, asistenta sociala. Acestea sunt revendicarile principale si daca nu se rezolva se ajunge la greva generala”, a declarat Catalin Obreja, lider de sindicat Sanitas la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Bacau.

Pacientii care au venit pentru consultatii sau alte investigatii in Policlinica SJU Bacau au putut ridica bonuri intre 7.00 si 8.00, dar apoi au fost nevoiti sa ia o pauza de doua ore. Pe la ora 8.30, sala de asteptare era plina de oameni veniti de prin tot judetul. In schimb, cei care au venit pentru schimbarea pansamentelor au beneficiat de ingrijirile necesare, pentru ca personalul de aici a lucrat pe timpul protestului.

Daca nici dupa aceasta greva de avertisment revendicarile celor din sanatate nu vor fi luate in seama, pe 31 octombrie s-ar putea declansa greva generala, pe termen nelimitat.

Si la Spitalul Municipal Onesti a fost greva. „Avem mai multe revendicari, cea mai importanta fiind modificarea ordonantelor privind salarizarea in unitatile medicale. Prin acestea s-a propus crearea anumitor reglementari, dar de fapt s-a ajuns la crearea unor mari inechitati.

In cazul asistentelor medicale se ajunge si la o diferenta de 700 lei! Mai mult, in cadrul acelorasi unitati medicale, prin aplicarea ordonantelor, s-au creat asemenea inegalitati, fiind mult mai bine platiti salariatii de la Compartimentul Primire Urgente, de la Anatomie Patologica si cei de la ATI fata de restul angajatilor.

Da, ei sunt in prima linie, este adevarat, dar diferentele sunt prea mari! Acest lucru a creat animozitate, pentru ca diferentierea era facuta prin sporurile de sectie!”, a declarat si Dorica Serban, lidera Sindicatului „Sanitas” de la spitalul onestean. In Onesti, la aceasta actiune s-au solidarizat cu protestatarii si câtiva medici.

Greva de avertisment si la Spitalul Municipal Onesti

Asistentele medicale dar si salariati din rândul personalului TESA de la Spitalul Municipal “Sfântul Ierarh Dr. Luca” din Onesti s-au aflat in dimineata zilei de 19 octombrie intr-o greva de avertisment, intre orele 8.00 – 10.00.

Greva a fost anuntata prin afise aflate in locuri vizibile, aceasta actiune de protest având loc in unitatile sistemului sanitar din toata tara. La Onesti, la aceasta greva, protestatarii s-au aflat in holul Policlinicii Spitalului Municipal, ei având banderole albe prin care si-au aratat sustinerea pentru protestul declansat la nivel national.

Dorica Serban, lidera a Sindicatului “Sanitas” de la Spitalul Municipal Onesti a declarat:”Avem mai multe revendicari, cea mai importanta fiind modificarea ordonantelor 20 si 23 privind salarizarea in unitatile medicale. Prin acestea s-a propus crearea anumitor reglementari dar de fapt s-a ajuns la crearea unor mari inechitati. Este o mare diferenta intre salariile celor care lucreaza la spitalele clinice (de urgenta) si cele ale angajatilor spitalelor neclinice.

In cazul asistentelor medicale aceasta diferenta ajunge si la 700 lei! De aceea, cerem reducerea diferentelor din grila de salarizare intre spitalele clinice si cele neclinice. Mai mult, si in cadrul acelorasi unitati medicale, prin aplicarea ordonantelor mentionate, s-au creat asemenea inechitati, fiind mult mai bine platiti salariatii de la Compartimentul Primire Urgente, de la Anatomie Patologica si cei de la ATI fata de restul angajatilor. Da, ei sunt < >, este adevarat, dar diferentele sunt prea mari! Acest lucru a creat animozitate, pentru ca diferentierea era facuta prin sporurile de sectie!”

Lidera Sindicatului “Sanitas” de la spitalul onestean, Dorica Serban, a mai mentionat inca doua revendicari ale protestatarilor:”prinderea in grila de salarizare a personalului TESA din sanatate precum si a salariatilor de la dispensarele scolare si calcularea sporurilor specifice sectiilor medicale la nivelul salariului din acest an si nu al celui din anul 2009, cum este in prezent!“ Ea a mai declarat ca “in lupta pentru obtinerea acestor revendicari mai este un singur pas- declansarea grevei generale, care este stabilita a avea loc in ziua de 31 octombrie.”

Mentionam ca la greva de avertisment de la Spitalul Municipal Onesti au fost asigurate urgentele iar la cabinetele medicale din policlinica activitatea s-a desfasurat normal. De asemenea, este de remarcat faptul ca la aceasta actiune s-au solidarizat cu protestatarii si câtiva medici.

Geta Panaite

Ion Moraru