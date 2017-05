Social Grevă generală la Garda de Mediu de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Comisarii Gărzii Naționale de Mediu (GNM) din toată țara intră miercuri, 10 mai, în grevă generală pe termen nelimitat – ne-a informat șeful Grupei sindicale a Comisariatului județean Bacău al acestei instituții, Ionuț Prisacariu. Ei își manifestă, astfel, „nemulţumirea şi indignarea pentru inechitatea salarială care există în domeniul protecţiei mediului”. „Este de neînţeles discrepanţa între importanţa care se acordă la nivel global problemelor legate de protecţia mediului şi modul în care sunt trataţi în ţara noastră cei care veghează la păstrarea unui mediu sănătos – spune liderul Sindicatului Naţional al Gărzii de Mediu, Valentin Neagoe. Cu toate că protecţia mediului este un domeniu de importanţă strategică, reprezentând o vulnerabilitate, un risc şi o prioritate conform Strategiei Naţionale de Apărare a ţării, angajaţii Gărzii Naţionale de Mediu nu au mai beneficiat de o creştere salarială din anul 2009, fiind remuneraţi în prezent conform celei mai mici grile de salarizare din întregul sistem bugetar”. Comisarii GNM au dat primele semne cu privire la nemulțumitile lor pe 26 aprilie, când au întrerupt programul de lucru pentru dpuă ore la nivel naţional, în vederea „aducerii în prim-plan a nemulţumirilor legitime privind alinierea salariilor personalului GNM la nivelul salariilor colegilor din instituţiile cu atribuţii similare, cât şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. Reprezentanţii Guvernului nu şi-au manifestat însă dorinţa de a soluţiona problemele grave existente în acest sistem instituţional. „Pe întreaga perioadă a grevei generale nu se vor desfăşura activităţile specifice Gărzii Naţionale de Mediu şi nu se va lucra cu publicul în niciun comisariat din ţară, fapt pentru care ne cerem scuze cetăţenilor pentru această disfuncţionalitate” – a mai spus Valentin Neagoe. 0 SHARES Share Tweet

