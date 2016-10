Greva generala in tara, in spitalele din judetul Bacau NU

Luni dimineata, peste 70.000 de angajati din sistemul public de sanatate au intrat in greva generala, asa cum prevedea calendarul protestelor stabilit dupa deschiderea conflictului de munca. Nu a fost insa greva si in spitalele din judetul Bacau.

In Policlinica Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Bacau nu era lipit niciun afis prin care sa se anunte „greva generala”, toate cabinetele erau deschise, iar pacientii asteptau sa le vina rândul la consultatii. Liderii de sindicat spun ca nu au vrut sa le inchida usa in fata celor bolnavi.

„La Spitalul Judetean de Urgenta Bacau nu este greva, dar conflictul de munca ramâne deschis. Am luat aceasta decizie pentru ca sunt semnale ca, in aceasta dupa-amiaza (n.r. – luni), in Comisiile de Finante si Munca de la Camera Deputatilor se vor aproba revendicarile noastre. Ne-am gândit si la bolnavii care vin la spital, unii din localitati indepartate, si n-am vrut sa-i lasam sa astepte”, a declarat Catalin Obreja, lider Sanitas la SJU Bacau.

La fel s-a intâmplat si in celelalte spitale din judet. „In toate spitalele din judetul Bacau s-a decis sa nu se inchida usile. Se lucreaza tot cu o treime din personal si din respect pentru pacienti, toti cei care au nevoie de consultatii si s-au prezentat la cabinet vor fi primiti, insa timpul de asteptare va fi mai crescut. Am luat in considerare si promisiunile ca mâine (n.r.-marti) in Camera Deputatilor se vor vota cerintele noastre.

In cazul in care acest lucru nu se va intâmpla, atunci vor aparea miscari de protest mult mai virulente”, a spus Aurel Cretu, liderul Sanitas Bacau.

Angajatii din sanatate cer rezolvarea inechitatilor salariale intre personalul din aceeasi unitate, dar si dintre spitalele clinice si neclince, stabilirea sporurilor la salariile actuale, includerea in Ordonanta 20/2016 a personalului tehnic si administrativ, a celui din DSP-uri, crese si asistenta sociala.