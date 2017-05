Social Greva generală de la Garda de Mediu a fost suspendată greviștilor li s-a promis majorarea salariilor în medie cu 50% de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Angajații Comisariatului județean Bacău al Gărzii de Naționale de Mediu (GNM) au suspendat, începând de vineri, 12 mai, conflictul de muncă pe care l-au materializat, timp de două zile, sub forma grevei generale. Sindicatul Național al Gărzii Naționale de Mediu a ajuns, joi, la un acord cu reprezentanții Ministerului privind suspendarea temporară a grevei – ne-a informat șeful Grupei sindicale a Comisariatului băcăuan, Ionuț Prisacariu. Astfel, greva generală a fost suspendată până cel mai târziu la 15 iunie, dar va putea fi reluată oricând în cazul în care negocierile eșuează ori nu se respectă termenele de găsire a unor soluții la principala revendicare a greviștilor, „eliminarea inechității salariale care există în domeniul protecţiei mediului”.

Ministerul a depus un amendament la Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prin care „salariile personalului din cadrul Ministerului Mediului, Gărzii Naționale de Mediu și comisariatele județene, ai Agenției Naționale pentru Protecția Mediului cu agențiile județene (…) se majorează în medie cu 50% față de nivelul acordat în martie 2017”. Salariile angajaților GNM ar urma să crească de la 1 iulie 2017, în caz contrar (inclusiv majorarea salariilor într-un procent mai mic) greva fiind reluată.

Greviștii au cerut și condiții de muncă mai bune și s-a promis suplimentarea bugetului GNM până la 5 iunie. De asemenea, până pe 29 mai vor avea loc negocieri cu Ministerul Agriculturii pentru ca angajații GNM implicați în proiecte cu finanțare europeană gestionate de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale să beneficieze de un spor salarial.

