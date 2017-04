Social Grevă de avertisment la Garda de Mediu de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Comisarii Gărzii Naționale de Mediu și ai tuturor comisariatelor județene vor întrerupe lucrul, miercuri, 26 aprilie, între orele 14,00 și 16,00, în semn de protest față de modul în care ministrul Mediului, Grațiela Leocadia Gavrilescu, se achită de promisiunea de a susține egalizarea salariilor între salariații Gărzii de Mediu și cei ai Gărzii Forestiere. „Comisarii Gărzii de mediu – spune Valentin Neagoe, președintele Sindicatului Național al Gărzii de Mediu – au deopotrivă atribuții de monitorizare, inspecție și control ca și comisarii Gărzii Forestiere, iar neconcorcondanța cu sistemul lor de salarizare este o gravă disfuncționalitate la nivelul Ministerului Mediului. Deoarece până la această dată nu s-a materializat promisiunea ministrului, Biroul Executiv al Sindicatului Național al Gărzii de Mediu a hotărât declanșarea grevei de avertisment”. În intervalul orar 14,00 – 16,00 – ne-a informat Sindicatul Național al Gărzii de mediu – nu se vor desfășura activitățile specifice instituției și nu se va lucra cu publicul în niciun comisariat al Gărzii de Mediu la nivel național. 8 SHARES Share Tweet

