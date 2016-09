Grefierii de la Judecatoria Onesti au protestat timp de doua ore

* 30 de angajati din cadrul Judecatoriei Onesti, personal auxiliar si conex, au intrerupt, ieri, activitatea, intre orele 10.00 si 12.00

Sedintele de judecata au fost suspendate in acest interval, la fel si programul de relatii cu publicul. Momentan, este singura instanta din judet care a initiat o greva de avertisment, insa proteste s-au organizat in mai multe orase din tara. In principal, revolta grefierilor are in prim plan cresterea atributiilor si responsabilitatilor, in ultimii ani, mai ales odata cu intrarea in vigoare a noilor Coduri de procedura civila si penala.

“Aceasta crestere a atributiilor grefierilor nu a fost corelata cu suplimentarea numarului de grefieri, cei in activitate fiind obligati sa lucreze peste program, desi orele suplimentare nu sunt platite si nici nu pot fi compensate cu zile libere, având in vedere volumul de activitate si termenele in care actele grefierului trebuie intocmite.

De asemenea, nu a fost corelata nici cu drepturile salariale. S-a ajuns in aceasta situatie ca urmare a faptului ca nu exista un statut al personalului auxiliar al instantelor si parchetelor”, reclama grefierii.

“Volumul de munca este problema principala. Stam peste program cel putin doua ore pe zi si nu se platesc orele suplimentare. Sunt saptamâni când venim la instanta si sâmbata, si duminica. Atributiile sunt foarte multe pentru ca noi facem si o parte din munca judecatorilor. De aceea trebuie sa existe un post de grefier judiciar care sa preia din atributiile magistratului. Altfel, noi suntem incarcati cu tot felul de sarcini”, explica G.D. Angajatii se plâng si de lipsa dotarilor, de spatiile mici si conditiile improprii in care sunt nevoiti sa lucreze.

“Spatiile sunt mici, iar birourile nu sunt adaptate conditiilor de munca. Toti avem probleme cu spatele. Nu mai spunem de cât de vechi sunt calculatoarele. Apoi, vorbim de un minim de lucrari care ar trebui facute. De-abia in ianuarie anul acesta ne-au pus termopane, iar in birouri noi ne-am zugravit”, sustin grefierii.

Angajatii vor continua protestele pâna când reprezentantii lor vor fi primiti la negocieri si vor reusi sa le solutioneze revendicarile. Joi si vineri, grefierii vor intrerupe din nou activitatea intre orele 10.00 – 12.00, urmând ca in aceste zile sa se decida sub ce forma vor protesta incepând de saptamâna viitoare.