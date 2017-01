Grefierii din mai multe oraşe din ţară au declanşat din nou proteste, la câteva luni de la ultimele manifestări de revoltă. Din judeţul Bacău, până în prezent, doar angajaţii unei instanţe şi-au făcut publice nemulţumirile şi au oprit activitatea. Grefierii şi personalul auxiliar din cadrul Judecătoriei Moineşti au întrerupt, astăzi, 30 ianuarie, activitatea timp de o oră, între 9.00 şi 10.00, dar protestele ar putea continua până când vor fi emise deciziile de calculare legală a salariilor, susţin angajaţii. „La nivelul personalului auxiliar de specialitate şi conex din cadrul instanţelor există o nemulţumire profundă faţă de modul de aplicare a dispoziţiilor legale în materia salarizării acestor categorii de personal, aspect ce a condus la declanşarea protestului. Noi vom recurge la toate acţiunile legale în vederea respectării drepturilor noastre, drepturi ce decurg din lege şi care sunt încălcate abuziv”, se arată într-un comunicat semnat de reprezentantul grefierilor din Judecătoria Moineşti, Camelia Miriţă. Angajaţii cer, în primul rând, aplicarea corectă a Deciziei nr. 794/2016, pronunţată de Curtea Constituţională, la sfârşitul anului trecut, referitoare la recunoaşterea valorii de referinţă sectorială unică în sistemul de justiţie. „Ministerul Justiţiei nu a răspuns în nici un mod adreselor transmise de către FNS PROJUST cu privire la aplicarea corectă a acestor dispoziţii. Mai mult, printr-o adresă din 19.01.2017 a Ministerului Justiţiei, se aduce la cunoştinţă că în proiectul de buget pentru anul 2017 s-au inclus fondurile pentru achitarea drepturilor salariale doar pentru magistraţi, raportate la o valoare de referinţă sectorială de 405 lei, la care se adaugă majorarea de 10% prevăzută de Legea nr. 293/2015, fără a se include sumele necesare pentru plata salariilor în raport de acelaşi nivel şi pentru personalul auxiliar de specialitate şi conex”, reclamă grefierii. „Avem colegi în instanţă care sunt plătiţi sub salariul minim pe economie” Angajaţii se plâng că munca lor nu este recunoscută, în condiţiile în care grefierii au înaltă calificare juridică şi aceleaşi interdicţii ca şi magistraţii. „Ca nivel de salarizare, în loc să fim cotaţi imediat după magistrat, suntem la un nivel de salarizare scăzut, deşi contribuim efectiv la realizarea actului de justiţie, alături de magistrat. Avem colegi în instanţă care sunt plătiţi sub salariul minim pe economie, au salarii nete de 1.000 de lei , ceea ce este anormal. O altă nemulţumire a noastră este legată de limita de vârstă pentru pensionare care pentru noi este stabilită la 60 de ani, iar pentru magistraţi, după 25 de ani în sistem. Uzura psihică şi fizică este aceeaşi şi pentru noi, şi pentru magistrat, având în vedere că prin regulamentele de ordine interioară avem o multitudine de atribuţii, iar munca noastră nu este normată”, arată Camelia Miriţă. Grefierii aduc din nou în discuţie o problemă mai veche, aceea a orelor suplimentare care nu le sunt plătite. Din cauza lipsei de personal, acestea nu pot fi compensate cu zile libere. De asemenea, se cere elaborarea unui nou statut, o altă revendicare rămasă nesoluţionată după greva din toamna trecută. „Amintim şi de categoria grefierilor arhivari – registratori cărora nu le sunt recunoscute studiile superioare, lucrează în condiţii improprii şi au salarii foarte mici”, completează Camelia Miriţă. 10 SHARES Share Tweet

Articolul precedent O mașină abandonată a fost incendiată