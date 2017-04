Cronica rutiera Grav accident la Dumbrava de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Potrivit poliţiştilor, un bărbat de 68 de ani, din comuna Mărgineni, în timp ce se deplasa cu un autoturism pe sensul de mers Bacău – Roman a efectuat o manevră de întoarcere pe drumul european şi a fost acroşat de o altă maşină care se deplasa în aceeaşi direcţie. În urma impactului, trei persoane au fost rănite, respectiv şoferul de 68 de ani, pasagera din maşin sa şi încă un pasager din celălalt autoturism. Toţi răniţii au fost transportaţi la spital pentru investigaţii şi îngrijiri medicale. Poliţiştii de la Rutieră au mers la faţa locului pentru cercetări. Ambii conducători auto au fost testaţi şi nu consumaseră alcool. 48 SHARES Share Tweet

