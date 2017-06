Sanatate Granițe deschise pentru serviciile medicale de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Cum te poți trata în Bacău, dar și în străinătate, cu formularele europene de sănătate

Cardul european de asigurări sociale de sănătate, denumit card european, conferă titularului asigurat dreptul la prestații medicale necesare în cadrul unei șederi temporare într-un stat membru UE. Prin ședere temporară se înțelege deplasarea unei persoane pentru motive turistice, profesionale, de familie, pentru studii pentru o perioadă necesară deplasării, dar nu mai mult de 6 luni. Cardul european conţine următorul set obligatoriu de informaţii vizibile: numele şi prenumele asiguratului; codul numeric personal al asiguratului; data naşterii asiguratului; data expirării cardului (valabilitatea este de un an de la emitere); codul Organizaţiei Internaţionale pentru Standardizare pentru statul membru emitent al cardului; numărul de identificare şi acronimul casei de asigurări de sănătate care emite cardul; numărul cardului. Cardul european se eliberează gratis de către Casa Județeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Bacău, care poate refuza emiterea cardului doar dacă solicitantul nu a achitat la zi contribuția la fondul național de sănătate. Pentru emiterea cardului european, asiguratul va completa o cerere prin care își asumă răspunderea că nu folosește cardul pentru servicii medicale prestabilite într-un stat european (în această situație aceste servicii nu vor fi decontate unității spitalicești de legătură din statul respectiv, urmând a fi achitate de asigurat). În situația în care asiguratul întrerupe plata contribuției la Sănătate pe perioada deplasării și va fi nevoit să utilizeze cardul, atunci plata serviciilor medicale nu va fi efectuată. Odată emis, cardul european se trimite la adresa declarată de cetățean în maximum 5 zile de la înregistrarea cererii. În situații excepționale, CJAS Bacău poate elibera un certificat provizoriu de înlocuire a cardului cu o perioadă de valabilitate de 12 luni. Numai în trimestrul I a acestui an, au fost emise 884 de carduri europene sau certificate înlocuitoare de card. Dacă nu e valabil cardul, sunt alte soluții Pentru asigurații care părăsesc temporar țara sau au nevoie de servicii medicale planificate într-o țară UE, CJAS Bacău emite și formularele S1 (fostele formulare E 104, E106, E109, E120, E121) și S2 (fost E112). În primele trei luni ale lui 2017 au fost eliberate 25 formulare E104, 3 formulare E107, 1 formular E108, 2 formulare E112, 5 formulare E 121. Din țările UE au fost primite la CJAS Bacău 528 formulare astfel: 147 formulare E 104, 34 formulare E 106, 27 formulare E 107, 28 formulare E108, 3 formulare E109, 6 formulare E 121, 274 formulare E 125 si 26 formulare E 001. Formularul E 106 se eliberează pentru a permite asiguraților angajați și membrii familiei acestuia, asigurați în România, dar care au reședința pe teritoriul altui stat UE, să beneficieze pe timpul detașării de servicii medicale conforme cu legislația acelui stat. Formularul E 107 se utilizează în scopul solicitării cardului european de asigurări de sănătate sau a formularelor E106, E109, E112, E120, E121. Formularul E 104 atestă totalul perioadelor de asigurare pe teritoriul a două sau mai multe state. Formularul E 108 este utilizat pentru anularea sau suspendarea atestatului privind dreptul la prestații în natură (anuleaza E 106, E 109, E120, E121) care a fost emis pentru o persoana care își are reședința într-un alt stat membru al Uniunii Europene. Formularul E 109 se adresează membrilor familie lucrătorului salariat sau independent care își au reședința pe teritoriul altui stat membru UE. Formularul permite membrilor familiei lucrătorului care nu își au reședința împreună cu acesta să beneficieze de prestațiile în natură de boală și maternitate, acordate în contul instituției competente de la locul de reședință. Formularul E112 se eliberează atunci când avem nevoie de servicii medicale în UE și care nu sunt acoperite de cardul european; acest formular se eliberează înainte de a accesa serviciul medical în situația în care clinicile medicale din România recomandă tratamentul într-o țară din UE. Formularul E121 este eliberat pentru a permite titularului de pensie, cât și membrilor familie acestuia, indiferent dacă au sau nu reședința împreună în țara membră UE, să beneficieze de servicii medicale în concordanță cu legislația țării respective. Formularele E 125, E 126 și E 127 sunt formulare care însoțesc factura de plată. În situația în care se utilizează corect documentele legale, atunci se poate beneficia de plata integrală a serviciilor medicale în UE . Decontări de mii de lei CJAS Bacău a făcut în primele cinci luni ale anului curent plăți externe în valoare totală de 3.208.378 lei pentru asigurații noștri care au beneficiat de servicii medicale în țările UE. Plățile au fost făcute în principal în Germania (415,9 mii lei), Italia (2.773,15 mii lei) și Austria (19,3 mii lei). Tot în aceeași perioadă, s-au emis 70 facturi E 125 pentru servicii medicale acordate cetățenilor străini în baza cardului european sau a formularelor europene, sumele facturate fiind de 154 mii lei, în principal către Italia. „ Documentația parcurge următorul traseu: spitalul din țara UE, organismul de legătură din țara UE, organismul de legătură din România (Casa Națională de Sănătate), casa județeană (CJAS Bacău). Aceasta comunică către CNAS care formulare sunt eligibile la decontare, respectiv suma necesară. Ulterior CNAS alocă suma către CJAS Bacău pentru plata serviciilor medicale de care au beneficiat asigurații noștri. Plata în valută se face prin intermediul unui cont în valută deschis de CNAS la o instituție bancară către organismul de legătură din țara UE. Invers, dacă serviciul medical este efectuat în Bacău, pentru un cetătean asigurat rezident, furnizorul de servicii medicale transmite copie după cardul european și decontul, – casa de asigurări de sănătate procesează E125, organismul de legatură național (CNAS), apoi intervine organismul de legătură din țara UE, are loc transferul banilor către CNAS și apoi către CJAS Bacău”, a explicat Dan Stoica, director executiv CJAS Bacău. Termenul de decontare prevăzut de legislaţia europeană pentru aceste servicii este de 18 luni de la data intrării documentelor de plată la CNAS, iar dacă acestea sunt contestate termenul se prelungeşte la 36 de luni. „Important este că legislația noastră s-a armonizat cu legislația UE, asigurații noștri pensionari înțelegând drepturile pe care le pot accesa prin intermediul CJAS Bacău referitor la serviciile medicale la care au acces în spațiul european. În acest context, avem înregistrați 361 de pensionari care și-au mutat reședința permanentă într-un stat european și care beneficiază de serviciile medicale din pachetul de bază oferit de asigurările de sănătate din statul respectiv, în baza formularului european E 121 (S1) emis de CJAS Bacău. Anul trecut, de exemplu, CJAS Bacău a achitat facturi în valoare de aproximativ 400.000 euro pentru serviciile medicale primite de aceștia în statele respective. În același timp, înregistrăm și 36 de pensionari rezidenți (străini) în județul Bacău care beneficiază de servicii medicale din pachetul Casei Naționale în baza formularelor E121 eliberate de statele respective.”

Dan Stoica, director executiv CJAS Bacău ATENȚIE! Casa de Asigurări de Sănătate din România NU decontează: stabilirea diagnosticelor; analize, investigaţii solicitate de medicul care a preluat cazul în străinătate; transportul pacienţilor şi al însoţitorilor (valabil şi în cazul copiilor); şederea în spital a însoţitorilor. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.