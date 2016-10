Sub acest generic, miercuri seara, la Galeriile “Frunzetti” din Bacau, a avut loc vernisajul unei interesante expozitii de sculptura, pictura si grafica. Pe simeze expun doi artisti din generatii diferite: Gheorghe Zarnescu, sculptor renumit pentru nonconformismul artei sale, moderna, cu mesaje puternice, fiecare opera fiind tot atâtea invitatii la meditatie, si Theodor Grigoras, student in ultimul an de Masterat, la Academia de Arte Bucuresti, Sectia Grafica, absolvent al Colegiului National de Arte “George Apostu”, clasa prof. Luminita Radu, dar si al profesorului Gheorghe Zarnescu.

La vernisaj au participat, fapt remarcat si de organizatori, un public numeros, elevi si fosti colegi ai lui Theodor Grigoras, colegi de generatie si din Uniunea Artistilor Plastici, veniti sa vada ultimele creatii ale lui Zarnescu.

Dionis Puscuta, presedintele Filialei Bacau a UAP a inceput (nu stiu daca era cazul si locul) cu un rechizitoriu la adresa impostorilor in arta, a nonprofesionistilor si amatorilor, care, in ultimul timp, afirma Puscuta, ar fi invadat piata, constituindu-se chiar intr-o asociatie. Asupra acestui subiect, mi-am propus sa scriu cu alta ocazie, deoarece sunt lucruri de spus.

Despre cei doi artisti si lucrarile expuse a vorbit prof. univ. dr. Adrian Radu, sculptor: “Am remarcat din prima clipa o colaborare fireasca dintre cei doi expozanti, cei doi artisti in adevaratul sens al cuvântului, am remarcat de asemenea, ca a fi profesionist inseamna multa munca, sudoare, rabdare si talent, inseamna asociatia dintre deceptie, dar si cu forta de a rezista pe baricade pâna la capat.

Nu putem nimici suta la suta fenomenul «jumatate de masura» al neprofesionistilor, deoarece de acolo provenim si noi, insa ne-am saltat prin studiu, prin testarea permanenta a ideilor proprii, raportate la acceptia publicului.

Dar, sa nu uitam de ce am venit: tânarul nostru student, observam ca este puternic angajat in fenomenul artistic, chiar daca tematica sa generala este umorul, umorul de profunzine, de adâncime, care te pune pe gânduri si nu-ti vine sa zâmbesti, ceea ce pentru un artist este foarte important”, a spus profesorul Adrian Radu. Theodor Grigoras a beneficiat de doua burse Erasmus, una in Spania si alta in Cehia, unde a studiat grafica contemporana, rezultatele fiind mai mult decât remarcabile, are drumul deschis, va capata si experienta intâlnirii cu publicul.

“Cât despre Gheorghe Zarnescu, pe care l-am cunoscut acum, expune o sculptura care il reprezinta, o sculptura de mare rafinament, care inmagazineaza cultura ideii, idei concentrate, bine definite. Lemnul, piatra, fierul sunt elementele care nu mai au secrete pentru Gheorghe Zarnescu, de aceea va invit sa priviti cu ochii mintii ceea ce va ofera sculptorul in aceasta expozitie”, a mai spus invitatul special la aceasta expozitie, care va fi deschisa pâna la inceputul lunii noiembrie.