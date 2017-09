Actualitate Grădiniță Lions pentru copiii romi din Șupan de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter La Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”, din Cartierul Șupan al orașului Comănești, populat în mare majoritate de familii de romi, a fost inaugurată sala de clasă reabilitată în care va funcționa prima grădiniță „Lions”, frecventată de 32 de copii. Grădinița poartă numele mișcării Lions pentru că localul ei a fost reabilitat printr-un proiect pus în aplicare de Lions Club Comănești, cu sprijinul unui numeros grup de sponsori. Joi seara (7 septembrie), localul grădiniței a fost sfințit de un sobor de preoți și a fost inaugurat oficial, iar la eveniment au participat, alături de coonducerea școlii și de membrii Lions Club Comănești, sponsorii proiectului și membri ai celorlalte cluburi Lions din județul Bacău, precum și președintele Zonei 2 Nord-Est a Districtului 124 România al Lions Clubs International, Răzvan Șendrea. „Acțiunea – a spus președinta în exercițiu a Lions Club Comănești, Olguța Lungu-Tranole – face parte din proiectul «Împreună pentru comunitate, împreună pentru educație», prin care ne-am propus ca în limita sumelor de care dispunem să contribuim în fiecare an la rezolvarea unor probleme ale școlilor de la noi (dotări, renovări etc.)”. Directorul adjunct al Școlii „Liviu Rebreanu”, Maria Laura Șișcă, ne-a arătat ce îmbunătățiri au fost aduse grădiniței: parchet nou, refacerea zugrăvelilor, decorarea pereților, instalarea unui tavan fals, instalație electrică nouă etc. și, mai ales, mobilier nou adaptat activității copiilor. „Am considerat că este momentul să facem ceva pentru comunitatea romă, să o sprijinim, să realizăm o grădiniță la standarde europene – a spus Maria Șișcă. În această grădiniță vor fi copii de la trei la șase ani, care se vor bucura de siguranță și de un spațiu adecvat lor, încălzit și bine iluminat. Copiii vor fi îndrumați de o educatoare calificată”. Liviu Mazilu, past-president al Lions Club Comănești, în mandatul căruia a apărut proiectul reabilitării grădiniței, ne-a amintit de ajutorul pe care clubul l-a dat, anul trecut, unei familii nevoiașe din Cartierul Șupan și a precizat că investiția de acum a ajuns la circa 30.000 de lei, la care s-a adăugat munca voluntarilor. „Apreciem modul în care clubul din Comănești a reușit să reabiliteze o sală de clasă pentru o grădiniță, să o aducă la standarde europene – ne-a declarat Gabriel Crâșmaru, președintele Lions Club Moldova Bacău. Astfel, arătăm copiilor ce pot face maturii pentru a le crea condiții bune de educație. Bravo, Lions Club Comănești!”. Între sponsorii proiectului s-au numărat Smile Dent Bacău, prin medicul Alexandru Călin, CAR CFR Comănești, CAR Prietenia Comănești, societatea RGS Company din Comănești, prin ing. Ion Ghiurcă, societatea Elmer Group Comănești, prin ing. Lucian Merlușcă, Costică Tizu și mulți comăneșteni care au redirecționat 2% din impozitul pe venit către Lions Club Comănești. 1 of 7 2 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.