Grădinița ”Crai Nou”, la 15 ani

15 ani de activitate. 15 ani de bune practici în relația grădiniță – familie – școală – comunitate. 15 ani de proiecte locale, naționale și internaționale, zeci de generații, sute de copii. 15 ani de implicare, calitate și devotament. 15 ani cu Grădinița ”Crai Nou” în Bacău. Un eveniment de suflet, emoționant, care a avut loc astăzi, 20 mai.

La ceas aniversar, invitaţii de onoare ai unității de învățământ preșcolar, structură a Școlii Gimnaziale ”Mihail Sadoveanu”, au fost actualii şi foştii manageri ai instituţiei, foști și actuali educatori, alături de reprezentanţi ai instituţiilor cu care grădiniţa a avut o frumoasă colaborare de-a lungul timpului: de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău – inspector pentru învăţământul preşcolar, prof. Mariana Ştefan, de la Universitatea ”Vasile Alecsandri” Bacău – prof. univ. dr. Venera-Mihaela Cojocariu, cea care a format generații de educatori și profesori pentru învățământul preuniversitar, şi conf. univ. dr. Liliana Mâţă, de la Casa Corpului Didactic ”Grigore Tabacaru” Bacău – prof. Viorica Pricopoaia şi Maria Mătăsaru, de la Şcoala Gimnazială ”Mihail Sadoveanu” Bacău – prof. Iustin-Marius Antonie, director, prof. Carmen-Vasilica Busuioc, consilier educativ, prof. Irina Bursucanu, consilier şcolar, de la Colegiul Național de Artă ”George Apostu” Bacău – prof. Adriana Busuioc, director, de la Şcoala Populară de Arte şi Meserii Bacău – prof. Olguţa Pâţu, director, de la Biblioteca Judeţeană ”C. Sturdza” Bacău – prof. Marinela Tofănescu, de la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii ”Ion Borcea” Bacău – muzeografii Lăcrămioara Zaharia, Anca Tudor-Andrei și Tofan Florin, de la Asociaţia ”Betania“ Bacău – Camelia Coşa, coordonator al Centrului pentru copii cu autism ”Delfinul”, de la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr. 1 Bacău – prof. Georgeta-Maricela Păduraru, director adjunct, de la grădinițele partenere – Grădiniţa ”Pinochio” Bacău, profesorii psihologi Lăcrămioara Tudor şi Gabriel Tudor, de la Grădiniţa cu Program Săptămânal ”Agricola” Bacău, prof. Eliza- Marga Lăpuşneanu, director, şi prof. Coca Chiriac, responsabil de centru metodic, dar și reprezentanți de la Grădiniţa ”Raza de soare” Bacău, structura a Şcolii Gimnaziale ”Mihai Drăgan” Bacău, și Grădiniţa ”Roza Venerini” Bacău. Au asistat la eveniment și numeroşi părinţi, unii dintre ei, foarte tineri acum, foști copii ai Grădiniței ”Crai Nou”.

”Astăzi este sărbătoare în această grădiniță. O grădiniță de elită pentru Bacău, în care implicarea cadrelor didactice, calitatea actului educațional și devotamentul tuturor care lucrează aici au făcut ca acum să vorbim doar la superlativ de această unitate de învățământ preșcolar”, a arătat prof. Mariana Ştefan, inspector pentru învăţământul preşcolar.

Scurt istoric

Grădiniţa ”Crai Nou” a fost inaugurată în anul 2002, în cel mai nou cartier al oraşului Bacău – Cartierul Nord, când a preluat cele patru grădiniţe care existau la acea vreme în această zonă, respectiv grădinițele cu program normal nr. 36, 37 și 39, precum și Grădinița cu program prelungit ”Partizanul”. Proiectul de înființare a Grădiniței ”Crai Nou” a fost iniţiat, susţinut şi inaugurat de primarul oraşului Bacău la acea vreme, Dumitru Sechelariu, fiind ultima grădiniță construită în Bacău.

Atunci, la înființare, efectivul de 470 de preşcolari era coordonat la de către 24 de cadre didactice, fiind organizat în 6 grupe cu program prelungit şi 6 grupe cu program normal. În cei 15 ani de existenţă, Grădiniţa ”Crai Nou” s-a remarcat prin activităţi şcolare şi extraşcolare deosebite la nivel judeţean, regional, naţional şi internaţional (Comenius I), fapt care a determinat ca aceasta să devină unitate şcolară afiliată UNESCO în anul 2007, sub coordonarea prof. Lucreţia Băluţă, coordonator naţional ASP-net. În anul 2012, coordonator al proiectelor desfăşurate sub egida UNESCO pe regiunea Moldova a fost desemnată prof. Mariana Mitruţ, director la acea vreme.

Astăzi, pragul grădiniţei este trecut de 246 preşcolari, organizaţi în 8 grupe cu program prelungit şi o grupă cu program normal sub coordonarea a 17 cadre didactice, dintre care 11 cu studii superioare, unitatea devenind structura Şcolii Gimnaziale ”Mihail Sadoveanu” Bacău din anul 2012.

Arc peste generații

În deschiderea manifestării de astăzi, la ceas aniversar, directorul Şcolii Gimnaziale ”Mihail Sadoveanu” Bacău, prof. Iustin Marius Antonie a adresat tuturor cele mai calde gânduri și a urat bun venit tuturor invitaților, care au onorat cu prezența lor această întâlnire. ”Suntem la 15 ani de când Grădinița Crai Nou și-a deschis porțile. În toți acești 15 ani aici s-au derulat foarte multe activități și proiecte, dar tot aici s-au format, și-au perfecționat cariera și s-au dezvoltat profesional mulți profesori educatori, indiferent că au fost structură de sine stătătoare, cu personalitate juridică proprie, sau structură a Școlii Mihail Sadoveanu”, a precizat directorul Iustin Antonie.

Întregul eveniment a fost moderat de prof. Mariana-Carmen Isop, director adjunct al Şcolii Gimnaziale ”Mihail Sadoveanu” Bacău (initiatorul şi coordonatorul evenimentului), care a prezentat filmul Grădiniţa ”Crai Nou”- Arc peste generaţii, evidenţiind activitatea tuturor cadrelor didactice, frumoasa colaborare a unităţii cu numeroase instituţii şcolare, educative, culturale, ştiinţifice, economice, religioase, sociale etc, buna colaborare cu familia, cu şcoala și comunitatea.

Au fost acordate diplome de onoare actualilor şi foştilor manageri (prof. Mitruţ Mariana, director al unităţii timp de 10 ani, care nu a putut fi prezentă, din motive legate de sănătate, prof. Danisia Dumea, Lora-Maria Vrajotis, Mihaela Florea și Nadia Galiş), colaboratorilor, dar şi cadrelor didactice pensionare, drept recunoştinţă pentru contribuţia adusă la creşterea prestigiului şi promovarea imaginii grădiniţei la nivel local, judeţean, regional, naţional şi internaţional.

”E frumos aici, am găsit o grădiniță frumoasă, unde ne-am simțit foarte bine și noi, cât am profesat aici. Ne bucurăm că fostele noastre colege nu ne-au uitat și ne-au invitat la acest moment aniversar”, au fost emoționantele cuvinte ale Aguriței Stanciu, educatoare la ”Crai Nou” timp de șase ani, acum pensionară. ”Noi am fost chiar în echipa de la început, de la înființare. E emoționant. De 9 ani, de când am ieșit la pensie, nu am mai fost aici, în grădiniță, iar acum mă răscolesc amintiri foarte frumoase, pe care nu le-am uitat. A fost și multă muncă, dar și satisfacție multă”, a spus și Mariana Șoltuz, fost cadru didactic în grădiniță. ”Eu m-am pregătit sufletește și emoțional pentru această întâlnire ca un copil care merge pentru prima dată la școală. Deși am mai fost în vizită în această grădiniță și după ce am ieșit la pensie, tot sunt emoții, tot e acea bucurie a revederii, a retrăirii, a împlinirii. Mă simt aici și acum ca în familie, aici a fost a doua mea familie”, a declarat și Adriana Pascu, profesor pensionat acum trei ani.

”Noi, cei care lucrăm acum aici, ca educatori, am preluat de fapt ceea ce doamnele educatoare au creat în timp în această grădiniță, o grădiniță cu renume, de elită pentru Bacău. Suntem aici din dragostea mare pe care o avem pentru copiii. De aceea ne-am și ales această meserie, din dragoste pentru ei, să le îndrumăm pașii în primul lor drum spre școală, acum, la începutul vieții. Eu sunt aici din 2013. Nu e greu, e frumos”, ne-a declarat profesor pentru învătământ preșcolar Daniela Potoschi. ”Pentru mine este al doilea an în Grădinița Crai Nou. Am venit din mediul privat, puțin suspicioasă și cu multe emoții, dar am găsit aici un colectiv minunat, primitor, cald, implicat. Meseria de educator te face să te trezești în fiecare zi cu drag și voie bună să vii la grădiniță și să fii alături de copii. Ei ne dau energie”, ne-a precizat și profesor pentru învătământ preșcolar Monica Mardare.

Lumea copilăriei

A urmat apoi un programul artistic ”Lumea copilăriei”, prezentat de toate grupele de preşcolari ai Grădiniţei ”Crai Nou”, ce a încântat onorata asistenţă prin frumoasele cântece şi dansuri prezentate. Invitaţi au fost și preșcolarii de la Grădiniţa ”Pinochio” Bacău şi Grădiniţa ”Raza de soare” Bacău, precum și elevi ai Şcolii Populare de Arte şi Meserii Bacău şi ai Şcolii Gimnaziale ”Mihail Sadoveanu” Bacău.

Simpozionului Județean ”Cooperare şi încurajare prin strategii didactice interactive”, ediția I

Manifestarea a continuat, în partea a doua, cu organizarea de către colectivul cadrelor didactice al Grădiniţei cu Program Prelungit ”Crai Nou” Bacău a primei ediţii a Simpozionului Județean ”Cooperare şi încurajare prin strategii didactice interactive”, ce face parte din Proiectului educațional ”Cooperare, încurajare, perseverenţă”. La sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice din cadrul acestui simpozion s-au înscris 87 de participanţi din 12 judeţe, constituind astfel un prilej de realizare a unui schimb de bune practici în activitatea didactică. Aceste lucrări au fost publicate în revista de specialitate cu ISSN ”Cooperare şi încurajare prin strategii didactice de succes”.

Coordonatoarele simpozionului, prof. Mariana-Carmen Isop şi Livia-Petronela Palade, au subliniat, la finalul evenimentului, că scopul simpozionului în a găsi modalităţi noi pentru îmbunătăţirea colaborării cu părinţii şi în sprijinirea acestora, în conştientizarea şi asumarea rolului educaţional al familiei în formarea şi dezvoltarea personalităţii copilului a fost atins.

”Schimbul de bune practici pentru cunoaşterea unor alternative de educaţie în care rolul familiei este esenţial, evidenţierea rolului major al unei bune relaţii grădiniţă-familie-şcoală-comunitate în dezvoltarea armonioasă şi în progresul educaţional al copiilor, organizarea unor activităţi în colaborare cu instituţii şcolare, culturale și sociale constituie baza unei activităţii didactice de succes. Numeroasa participare la ediţia I a simpozionului, la toate cele trei secţiuni (referate; programe, proiecte educaţionale; proiecte de activităţi cu părinţii / şcoala / instituţii culturale), a accentuat faptul că avem nevoie de părinți deschiși, dornici de a lucra în echipă cu educatorul / învățătorul / profesorul pentru binele copilului”, a declarat prof. Mariana-Carmen Isop, director adjunct. ”Informarea părinţilor cu privire la caracteristicile psihofizice ale copilului preşcolar, familiarizarea acestora cu metodele şi procedeele educative, motivarea lor pentru implicarea cât mai activă în activitatea desfăşurată de copii în cadrul grădiniţei şi în activităţi bazate pe parteneriate familie – grădiniţă – şcoală, au impact constructiv în evoluţia comportamentului copilului”, a subliniat și Livia-Petronela Palade.

Pentru reuşita întregii manifestări şi-au adus contribuţia toate cadrele didactice din Grădiniţa ”Crai Nou”: profesorii Alina -Tereza Vornicu, Cristina Bordeianu, Daniela Potoschi, Monica Mardare, Daniela Colonescu, Manuela-Elena Palade, Mihaela Ciocănaş, Elena Gogu, educatoarele Ariadna-Elena Rogojinaru, Rachila Straton, Niculina Vulpe, Marieta Simion, Maria Popa, Vasilica Cojocaru, administratorul Elena Diaconescu, asistenta medicală Marina Creangă, consilierul şcolar Irina Bursucanu şi părinţii tuturor preşcolarilor grădiniţei.

