Prefectul de Bacău, Maricica Luminița Coșa, a schimbat fața instituției în perioada care a trecut de la instalarea în funcție. „Sunt de părere că locul de muncă te definește și te reprezintă în ochii tuturor. Am început cu sala de ședințe pentru că acolo ne ducem toți invitații, apoi au urmat biroul prefectului și al subprefectului”, a declarat Maricica Luminița Coșa. În același timp, a făcut demersuri la minister pentru a obține fondurile necesare înlocuirii ferestrelor de la mansarda clădirii, a căror stare proastă a atras criticile băcăuanilor în ultimii trei-patru ani. „Conform legii, putem să introducem pe reparații curente înlocuirea geamurilor și renovarea scării de la intrare, care este degradată, a precizat ea. Din punctul meu de vedere, ferestrele de la ultimul nivel chiar reprezintă un pericol pentru cetățenii care circulă pe trotuarul din fața clădirii.” Biroul prefectului a fost mobilat în stil minimalist, „în funcție de buget”, și pare mai luminos, mai aerisit. „Nu e niciun lux, e doar o simplă renovare”, a precizat prefectul. Nu lipsește, de pe masa de lucru, ursulețul care a însoțit-o pe Maricica Luminița Coșa și pe vremea când era vicepreședinte al Consiliului Județean. „E adevărat, are vechime în administrație și este practic un barometru. El exprimă starea mea de spirit. Când e așezat cu spatele spre ușă înseamnă că în acea zi sunt supărată sau mai puțin mulțumită de rezultate.” Pe birou a apărut, de câteva zile, și un porcușor de pluș. „Da, porcușorul e, așa, un new entry. Mi l-am dorit foarte mult pentru că e un alint al meu, de familie, un simbol al relației speciale pe care am avut-o cu mama”, a mărturisit Maricica Luminița Coșa, în final. 21 SHARES Share Tweet loading...

