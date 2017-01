Un nou stranier în rândurile divizionarei A1 de volei masculin, Știința Bacău. Al patrulea, după sârbul Aleksandr Ivkovic, maghiarul Krisztian Csoma și moldoveanul Pavel Cimili. Noul venit este tot un sârb, Goran Ivankovic, care evoluează ca trăgător secund. În vârstă de 38 de ani, Ivankovic a mai evoluat în România, la U Cluj, în ediția 2008-2009. „Este de valoarea celorlalte extreme din lot, însă e clar că, în economia campionatului, ne va fi de folos”, a declarat antrenorul Știintei, Cornel Păduraru. Ivankovic se antrenează deja cu Știința, iar dacă toate actele necesare transferului vor fi întocmite în timp util, el ar putea debuta sub culorile băcăuanilor sâmbăta viitoare, la jocul de pe teren propriu, cu Tricolorul Ploiești, din etapa a 14-a a Diviziei A1. 0 SHARES Share Tweet

