Sport Golden Boys își află adversarele de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În această seară, cu începere de la ora 21.00, Golden Boys Bacău își va afla adversarele din grupele Ligii Campionilor la minifotbal, competiție care se desfășoară în perioada 8-10 septembrie, în localitatea slovenă Terme Catez. La start se prezintă peste 80 de echipe din 24 de țări. Sfert-finalistă a campionatului intern, Golden Boys este singura reprezentanta a Bacăului în Liga Campionilor. Alături de gruparea băcăuană, la cea mai importantă competiție europeană inter-cluburi mai sunt prezente alte opt formații românești: campioana națională Ary&Roby Buftea, MAV Glissando Timișoara, Old Boys București, Luceafărul Cluj Florești, Juventus Sibiu, Boromir Râmnicu-Vâlcea și Imperium EBS Iași. Anul trecut, Golden Boys a părărist Liga Campionilor fără a pierde vreun meci. După ce a câștigat grupa cu trei victorii în tot atâtea meciuri, echipa băcăuană a fost eliminată la penalty-uri în optimile de finală. „Ediția aceasta vrem să ridicăm ștacheta. Sperăm să avem și un dram de noroc la tragerea la sorți”, a declarat portarul celor de la Golden Boys, Gabi Coșa. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.