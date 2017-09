Golden Boys, blestemul penalty-urilor

Singura reprezentantă a Bacăului la cea mai importantă competiție inter-cluburi a ratat accesul în semifinale din cauza loviturilor de departajare O satisfacție și un blestem. Satisfacția: Golden Boys Bacău rămâne singura echipă din România neînvinsă încă în Liga Campionilor la minifotbal în timpul regulamentar de joc. În zece jocuri disputate în aceste prime două ediții ale cele mai importante competiții europene inter-cluburi (2016 și 2017) băcăuanii au câștigat opt, iar alte două le-au încheiat la egalitate. Blestemul: din păcate, cele două remize s-au înregistrat în partide cu caracter eliminatoriu ce au necesitat executarea loviturilor de departajare. Și tot din nefericire, Golden Boys le-a pierdut pe amândouă. Prima, în ediția precedentă, contra maghiarilor de la Szigeteszerntmiklos Be4Pro; un 6-7 care i-a costat pe băcăuani ratarea accesului în „optimi”. Anul acesta, parcursul campioanei județului Bacău în Liga Campionilor a fost mai lung. Numai că a avut același deznodământ. Concret, duminică, în meciul pentru intrarea în careul de ași al competiției desfășurate în localitatea slovenă Terme Catez, Romașcanu și Compania au fost învinși la penalty-uri de timișorenii de la MAV Glissando. În timpul regulamentar, scorul a fost egal, 1-1, băcăuanii egalând la ultima fază, prin Ionuț Furtună. La penalty-uri, timișorenii s-au impus la limită, cu precizarea că arbitrul (tot un român) a negat celor de la Golden Boys un gol valabil, care ar fi făcut ca loteria loviturilor de departajare să continue. „Gabi Vasilachi a marcat un gol perfect valabil, șutul său trimițând balonul în transversală, de unde a ricoșat în poartă, înainte de a reveni în teren. Arbitrul a considerat însă că mingea nu a depășit linia porții. Rămânem cu regretul că nu am intrat în semifinale, unde, zic eu, am fi reușit să trecem de echipa din Muntenegru ce a eliminat-o pe Glissando, însă rămânem și cu bucuria că am avut o evoluție foarte bună în Chiampions League. Locul 5 cred că e mai mult decât onorabil deși, așa cum spuneam, puteam și meritam mai mult”, a declarat portarul Golden Boys, Gabi Coșa. Până la meciul cu MAV Glissando, „băieții de aur” ai Bacăului trecuseră în grupe cu 4-1 de HP Sofia (Bulgaria), cu 3-1 de Jako Sport (Letonia) și cu 4-0 de El Dorado (Lituania), în „șaisprezecimi” îi învinseseră cu 2-1 pe turcii de la Meteksan, iar în „sferturi” se impuseseră cu 6-0 contra irlandezilor de la Transylvania. La Terme Catez, Golden Boys a mizat pe următorul lot de jucători: Gabi Coșa, Bogdan Manoilă, Sergiu Matei, Ionuț Panainte, Costin Lupu, Tibi Beceru, Andrei Întuneric, Robert Pușcașu, Cătălin Bracău, Gabi Vasilache, Bogdan Lupu, Florin Romașcanu, Ionuț Întuneric și Bebe Brăescu. De notat că acesta din urmă s-a alăturat echipei sâmbătă, după o călătorie a contre coeur, impusă de prezență sa la meciul de Ligă a III-a de vineri dintre CSM Roman și Csikszereda Miercurea Ciuc. 0 SHARES Share Tweet

