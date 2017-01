Contrasens Globalism vs protecționism de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter În vreme ce, în România se dezbătea steril problema irelevantă a grațierilor, la Davos, în cadrul Forumului Economic Mondial se petreceau lucruri de maximă importanță pentru comunitatea internațioanală. Și total nebăgate în seamă de presa mainstream românească, incapabilă să reflecte adevărata agendă publică. Principala surpriză de la Davos a fost faptul că președintele Chinei comuniste a luat apărarea globalismului neoliberal. Xi Jinping a dorit să avertizeze liderii politici să nu se joace cu globalizarea, trimitere directă la politicile președintelui SUA, Donald Trump. Cele două opinii sunt ireconciliabile: China a devenit dependentă de comerțul internațional, o scădere a cererii pentru produsele chinezești echivalând cu intrarea țării în recesiune. De cealaltă parte, Trump vrea o îngrădire a globalizării, care este echivalentă pentru SUA cu pierderea locurilor de muncă prin relocarea unităților de producție. Mai puțin surprinzătoare decât apărarea de către un președinte comunist a politicilor economice neoliberale a fost faptul că FMI s-a declarat de partea Chinei. Christine Lagarde, directorul instituției a sprijinit ideile lui Xi Jinping spunând că globalizarea duce la dezvoltare și negarea globalizării ar însemna condamnarea unor țări la sărăcie. Concluzia analiștilor este că UE se află într-o situație destul de ingrată – între SUA care se reîntoarce la protecționism și China ajunsă în situația de a depinde de continuarea politicilor globaliste. Ce poate face UE pentru a supraviețui acestui conflict, mai ales că riscurile de dezintegrare sunt tot mai mari. Brexitul poate fi doar un început care ar putea fi continuat de Italia, confruntată cu o criză politică și economică dificilă. Anglia s-a declarat deja de partea Americii și urmărește o confruntare economică dificilă cu nucleul dur al UE – Franța și Germania. 0 SHARES Share Tweet Articolul precedent Putem salva vieţi urmând cursurile de prim ajutor ale Crucii Roşii Articolul următor Începe plombarea!

