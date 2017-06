Social Gioseni: Cal salvat dintr-o fosă de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Luni dimineaţă, militarii de la Detaşamentul Bacău s-au deplasat în localitatea Gioseni, pentru a scoate o cabalină căzută într-o fosă. În sprijin le-au venit şi pompierii de la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Gioseni şi după ce capacul fosei a fost îndepărtat cu ajutorul unui utilaj salvatorii au putut ajunge la animal. L-au asigurat cu cordiţele din dotarea autospecialei şi aşa au reuşit să-l scoată de acolo, misiunea fiind încheiată cu succes. 0 SHARES Share Tweet

