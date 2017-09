Editorial Gică Contra, cu orice preţ de Florentin Radu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Oare o să scăpăm, vreodată, de stafiile trecutului, care, din păcate, încă mai bântuie prin tot oraşul? Nu de-altceva, dar aceste fiinţe – cât se poate de materiale, în cazul nostru -, aceste fumuri care, între timp, au atras și alte forțe proaspete, continuă să provoace rău oraşului, şi aşa secătuit, falimentat, de „ciuma galbenă”, ca să parafrazez o etichetă anti-pesedistă, născotită, cred, tot de servicii. Îi văd ca pe niște stafii tocmai pe acei aleși locali care îmi dovedesc, pe zi ce trece, că nu s-au dus la primărie fiindcă îi durea inima de oamenii locului. S-au cocoţat acolo ca să facă musai pe Gică Contra, cu orice preţ, c-aşa vor ficaţii lor. Sau şefii de partid ori… Parcă-i şi văd cum îşi trimit SMS-uri în timpul şedinţelor, gen „Vezi, să nu dai votul punctului x de pe ordinea de zi, că ştii ce-am hotărât. Nu trece nimic de noi, cum n-au trecut nici nemţii la Oituz”. Ei bine, aceşti indivizi, după părerea mea, nici măcar nu mai au demnitate, iar, mai presus de toate, prin acțiunile lor așa-zis de opoziție provoacă rău tocmai băcăuanilor (din toate categoriile). Căci, până la urmă, cu toții formăm marea masă a Bacăului, cu drepturi şi obligaţii egale, şi, din păcate, cu toţii plătim facturile uriașe ale nesăbuințelor aleșilor. Mai dihai, parcă, le-am plătit pe cele lăsate moştenire de legislatura trecută. Inutil să le amintesc pe toate şi imposibil, totodată. Am auzit, însă, că o astfel de factură, de vreo 1,2 milioane de lei, a invocat-o în şedinţa CL (în care, atenţie!, Gică Contra de serviciu a respins tot) chiar primarul în funcţie al oraşului nost’…O mulţime de bani, aş zice, pe care chiar justiţia a impus-o primăriei, deci mulţimii întregi a Bacăului. Şi ştiţi de ce? Tocmai pentru că primarul de tristă amintire de atunci, împreună cu ciracii lui, a refuzat să facă un lucru normal: să actualizeze la inflaţie preţul biletelor de călătorie cu autobuzul. Şi asta cinci ani la rând. Dreptu-i? Să plătească ei, dară! Şi-apoi, şi pentru cheltuiala de la insulă, şi pentru reabilitarea „liniei lu’ 14”, dar şi pentru centura ocolitoare sau…câte şi mai câte. Nu sunt susținătorul niciunui politician, indiferent în ce barcă s-ar afla. Am mai spus-o şi în alte dăţi. În schimb, apreciez buna-cuviință a aleşilor (dacă e cazul), şi mai ales aplecarea spre interesul comun al urbei, şi nu cel de grup. Vreau să o ducem bine, mai bine, domnilor! E o crimă? 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.