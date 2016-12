Actualitate Ghimes-Faget: Moartea unui barbat este anchetata de procurori si politisti omul a fost gasit decedat in curtea prietenului sau si se ia in calcul si varianta sa fi fost ucis de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Cercetarile au inceput dupa ce barbatul de 66 de ani a fost gasit decedat in curtea locuintei vecinului sau de 63 de ani, care ii era si prieten. Cu o seara inainte, intre cei doi s-ar fi iscat un scandal si asta dupa ce sotia victimei ar fi mers in vizita la cel care acum a devenit suspect. Acasa mai era si mama acestuia, care a plecat in momentul in care a sosit femeia, dar când iesea pe poarta s-a intâlnit cu sotul ei, ce parea hotarât sa-si ia nevasta acasa. Batrâna nu a intervenit intre ei si s-a dus la niste rude, unde a ramas peste noapte. Dimineata, când s-a intors la domiciliu, si-a gasit vecinul zacând in curte fara suflare. Au fost alertate autoritartile iar la fata locului au ajuns criminalistii, care au ridicat probe si au facut cercetari. Imediat, cazul a fost preluat de un procuror de la Parchetul de pe lânga Tribunalul Bacau, existând suspiciuni de crima, dupa ce barbatul pe care-l banuiesc a recunoscut ca l-a batut si l-a lasat in frig, insa se asteapta rezultatul necropsiei pentru a se stabili cu exactitate daca a murit sau nu din cauza loviturilor. 0 SHARES Share Tweet

