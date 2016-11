George Cojocarescu a confirmat. Inca doua premii la festivalurile nationale de romante

Dupa prestigiosul premiu câstigat in urma cu o luna si jumatate la celebrul Festival National de Romante „Crizantema de Aur”, câtaretul bacauan George Cojocaresu a reusi inca doua prestatii de exceptie care i-au adus inca doua premii, care confirma valoarea interpretului bacauan.

In prima dintre ele, Festivalul Concurs de Romante „Poveste de toamna” editia a VI-a desfasurat pe scena Casei de Cultura din Baia Mare pe 12-13 noiembrie, George Cojocarescu a reusit sa-si adjudece locul III.

Aceiasi pozitie pe podium a obtinut-o si doua saptamâni mai târziu, pe 24-25 noiembrie la Botosani, unde a avut loc editia a V-a a Festivalului Concurs de Romante „George Hazgan”, eveniment sustinut de Orchestra „Rapsozii Botosaniului”. Trebuie precizat ca, ambele evenimente au fost jurizate de cele mai avizate persoane in domeniu din tara. Despre aceste reusite ne-a povestit chiar artizanul lor, cântaretul bacauan George Cojocarescu:

„Intâlnirea mea cu publicul bacauan, cel putin sub aspectul aducerii a noi si noi trofee pentru bacauani, as fi vrut sa fie un pic mai bucuroasa acum trei saptamâni, când am participat la un festival gigant, la Baia Mare, care se cheama «Poveste de toamna».

De ce spun acest lucru? Pentru ca, daca la «Crizantema de Aur» s-a facut o preselectie si am stiut colegii, la Baia Mare nu s-a facut preselectie, iar aceasta localitate fiind foarte aproape de câteva centre de cultura extraordinare, am avut parte de o concurenta foarte puternica. La Baia Mare am cântat cam acelasi repertoriu ca la Târgoviste (la «Crizantema de Aur» – n.r.), si m-am clasat pe locul III. Acolo am cunoscut un om deosebit, e vorba de Bianca Ionescu, care a fost presedinta juriului si care este director adjunct si prim solist al Operei Române din Bucuresti.

Dupa ce am venit de la acest festival, am primit un telefon de la Radu Nicolae de la Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Creatiei Populare Bacau, care mi-a recomndat sa merg la un festival similar la Botosani, unde am reusit sa mai obtin un premiu III. Dincolo de acest premiu, câstigul a fost mult mai mare pentru ca pesedintele juriului de la Botosani a fost, probabil cel mai mare muzicolog român in viata, Constantin Arvinte, care cu multi ani in urma a fost si presedintele festivalului bacauan «Ion Dragoi». Constantin Arvinte, mi-a daruit cel mai mare premiu din cariera mea, mi-a daruit un cântec de petrecere, unul original si nu tras la copiator, unde a scris intre doua portative «dedicatie speciala cântaretului George Cojocarescu din Bacau».

Trebuie sa mai precizez ca la Botosani am avut cel mai avizat si exigent juriu, printre membrii remarcându-l pe Mirel Azamfirei, un mare dirijor, care dirijeaza Corul Catedralei din Botosani si care a fost profesor la Liceul de Arta din Bacau.” La finalul intâlnirii noastre, George Cojocarescu ne-a declarat ca aceste reusite il onoreaza si ca pentru perioada imediat urmatoare, de sarbatori pregateste mai multe surprize bacauanilor, fara a peciza care sunt acestea, pentru ca…„nu ar mai fi surprize”.