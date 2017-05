Se împlinesc azi, 22 mai, şase decenii de la trecerea în eternitate a celui care a dat, alături de Vasile Alecsandri, identitate spirituală Bacăului. Ieri am avut o lungă convorbire telefonică (de fapt, în 8-9 reprize) cu Silviu-Horea Ceuţă, din Deva – prietenul meu şi al lui Constantin Călin –, probabil singurul colecţionar cu tematică bacoviană din ţară („Am adunat în casă cam tot ce s-a scris de şi despre George Bacovia”). Nu este un literat, cum ne-am fi aşteptat, ci proiectant, născut (18 febr. 1940) în inima Ardealului. În 1957, pe 24 mai, a ţinut să ia parte la înmormântarea poetului, la Cimitirul „Bellu”. Reproduc aici câteva dintre preţioasele informaţii obţinute de la un pasionat de lumea lui Bacovia: numărul persoanelor aflate la acea oră în cimitir („Puţini! Dacă ne-am adunat 30 de oameni…”), vârsta dominantă („N-am văzut tineri. Eu eram un rătăcit pe acolo.”), punctualitatea („Am aşteptat cam o oră faţă de programul anunţat. Veneau de la Casa Scriitorilor, unde a fost depus.”), imaginea cortegiului („A venit întâi o maşină neagră cu sicriul şi apoi o ‘Volgă’ tot neagră, cu familia”), personalităţi prezente („I-am recunoscut pe Mihai Beniuc, Dan Deşliu, probabil şi Sadoveanu, cu părul alb”), discursuri de adio („Au vorbit colegii lui de generaţie, poeţii.”), ambianţa religioasă („Parcă nu a fost dus şi în biserică”), crâmpeie familiale („La mormânt, mi-au atras atenţia voalul negru al Agathei şi ochii neobişnuit de mari ai fiului, Gabriel”) ş.a. „Vi… ne…-ntunericul…” sunt ultimele cuvinte al poetului. Nu ştia că opera sa urma să confere personalitate urbei natale: „A-ul şi B-ul literaturii române s-au ivit în Bacău” (Gabriel Bacovia). 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.