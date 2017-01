Adrian Gavriliu este favorit la preluarea funcției de director al Clubului Sportiv Știința Municipal Bacău. Singurul înscris la concursul organizat de municipalitate pentru ocuparea acestui post, Gavriliu a fost notat cu 8,16 la examenul scris desfășurat ieri. Dacă va trece și de proba interviului, programată joi, coordonatorul secției de sărituri în apă de la SCM Bacău va deveni noul conducător al clubului sportiv deținut de Primărie. Funcția de director al CSȘM Bacău a devenit vacantă după demisia înaintată la finalul anului trecut de către Bogdan Milon. 0 SHARES Share Tweet

