Cu același efectiv cu care Sport Club strângea, sezonul trecut, 35 de puncte în eșalonul al treilea, plus Marius Doboș și Ramon Gheorghe, gruparea băcăuană este favorită la promovare În 2016, Gauss Răcăciuni pierdea barajul de promovare în Liga a III-a, după care dispărea din peisajul fotbalului băcăuan. La un an distanță, gruparea revine în campionatul județean sub denumirea de ACS Gauss Bacău și ia locul Biruinței, în baza unui contract de cesiune. Noul Gauss este, în linii mari, vechiul Gauss. Și, în egală măsură, vechiul Sport Club Bacău, care s-a dezintegrat vara aceasta din cauza datoriilor istorice. Asta după ce adunase 35 de puncte pe teren în Seria I a Ligii a III-a și pierduse alte 60 de puncte în birourile federale. „Nu avea niciun rost să mai continuăm cu Sport Club si să tot fim somați să plătim datoriile acumulate de cei dinaintea noastră. Regret că nu am rămas sub formula Gauss-ului vara trecută, atunci când am ales să facem cu toții pasul către Sport Club; acum am fi fost, probabil, promovați în Liga a III-a. Am pierdut timp, dar am câștigat în ceea ce privește spiritul grupului: problemele financiare din sezonul trecut au unit și mai mult vestiarul. Cea mai bună dovadă este că a rămas același lot din sezonul trecut”, a declarat conducătorul Gauss-ului, Sebastian Păuceanu. Într-adevăr, cu mici excepții (frații Mocanu și Flenchea) băcăuanii și-au păstrat lotul. Mai mult, sunt pe cale să și-l întărească, lângă Miron, Dediu, Lozneanu, Întuneric, Boghian și Bogdan Lupu urmând să vină Marius Doboș și Ramon Gheorghe. În aceste condiții, Gauss vede bine C-ul. „Noi avem drept de promovare deoarece nu suntem o asociație nou înființată, chiar dacă am luat locul altei echipe, în speță Biruință. Asociația Club Sportiv Gauss Bacău a păstrat același CUI” a precizat Păuceanu. „Sigur că ne dorim promovarea. La lotul pe care îl avem, nici nu concepem o altă țintă”, a admis Andrei Întuneric, care, din noul sezon, va fi antrenor cu acte în regulă la echipa la care va continua însă și ca jucător. „Chiar dacă avem cu toții serviciu, mi-am propus să efectuăm săptămânal câte două antrenamente. Vom schimba registrul față de sezonul trecut, când, de regulă, ne adunăm doar pentru meciuri. Vor fi alte condiții, ni s-au promis și prime, iar atitudinea și statutul nostru trebuie să fie de viitoare divizionară C”, a punctat Întuneric. Primele rezultate din jocurile de verificare sunt încurajatoare: 2-2 cu Ceahlăul, 6-4 cu Viitorul Curița, 1-2 și 6-1 cu Poiana Teiului. Aseară era programat un nou test, contra Petrolului Moinești, iar sâmbătă, cu două săptămâni înainte de startul Ligii a IV-a, vine rândul unui amical cu Aerostar. De văzut și unde își va disputa echipa antrenată de Întuneric meciurile de campionat, cele mai vehiculate variante fiind „Letea” și baza de la Letea Veche. Indiferent de locație, însă, un lucru e cert: viitoarele adversare din campionat ale Gauss-ului vor avea viață grea. Cum mă vezi si cum te văd! „Formăm un grup unit, atât pe teren, cât și în afara lui, iar faptul că marea majoritate a jucătorilor din lot au evoluat în ligile superioare-unii chiar în primul eșalon- ne conferă un avantaj în plus față de adversarele noastre din campionat”

Andrei Întuneric, antrenor-jucator Gauss Bacău 18

18 echipe va număra ediția 2017-2018 a Ligii a IV-a. Startul va fi dat pe 26 august, iar tragerea la sorți va avea loc, după toate probabilitățile, duminică, 13 august, atunci când este programată și Adunarea Generală a AJF Bacău.

