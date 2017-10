– porțile celor două universități din Bacău, „Vasile Alecsandri” și „George Bacovia”, și-au deschis porțile pentru a-și primi studenții – Ofertele educaționale au în structură studii de licență, master sau doctorat – ambele instituții au venit și cu noutăți în programele de formare Luni, 2 octombrie a avut loc festivitatea de deschidere a anului universitar 2017-2018 la cele două universități din Bacău. De la ora 10.00, Universitatea „Vasile Alecsandri” și-a primit cu brațele deschise studenții care au ales să se perfecționeze în cadrul celor 5 facultăți, la cele 33 de programe de studii universitare de licenţă, 34 de master şi două de doctorat, toate programele de studii fiind acreditate de către ARACIS. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet loading...

