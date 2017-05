Multimedia Gaudeamus igitur și la Colegiul Național Catolic „Sf. Iosif” de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Poze, amintiri, trăiri. Emoție și bucurie. Baloane, flori, defilare. Și la Colegiului Național Catolic „Sf. Iosif” Bacău o nouă generație și-a luat rămas bun de la colegi, de la profesori și de la anii de liceu. Ziua de ieri a fost una cu totul specială pentru cei 82 de absolvenți ai colegiului, de la clasa de Matematică – informatică, prof.diriginte Liliana Bulug, și cele două clase de Științe sociale, unde profesori diriginți sunt Otilia Lazăr și Mihaela Galan. O generație a valorii, care a cântat la unison Gaudeamus igitur, în aula Universității „George Bacovia”, unde s-a desfășurat cursul festiv. Emoție și trăiri. O altă de generație, o altă promoție, o altă sărbătoare de suflet pentru colegiul care și anul acesta școlar încheie cu rezultate bune, cu participări în diferite concursuri și olimpiade naționale, dar și cu o nouă experiență în proiectul „Euroscola” – elevi în Parlamentul european, obținut pentru a patra oară consecutiv de această unitate de învățământ de prestigiu din orașul nostru. Pentru admiterea în anul școlar viitor, Colegiului Național Catolic „Sf. Iosif” are în planul de scolarizare o clasă de Matematică -informatică și două clase la Științe sociale. „Le-am vorbit de multe ori acestor elevi pe parcursul anilor, dar mai ales acum, în clasa a XII-a. Le-am dat mereu acele merinde de drum, din interiorul nostru uman, sufletesc, ritual, care să îi hrănească pe tot parcursul lor pe mai departe. Dacă ei au reținut măcar o parte din ce le-am spus, înseamnă că misiunea mea, a noastră, ca dascăli, și rolul nostru între ei a fost cel care trebuie să fie. Știți cum scrie și la Scriptură: Aruncă sămânța, ea încolțește, dar dezvoltarea ei va depinde de destinatar. Eu sper ca ceea ce am reușit să sădim bun în sufletele lor să îi ajute să se împlinească, în final, ca oameni.”

pr. Anton Săboanu, directorul Colegiului Național Catolic „Sf. Iosif” Bacău Colegiul Catolic are în acest an două șefe de promoție: Marina Arva, de la Matematică – informatică și Emanuela Susanu, de la Științe sociale. „Au fost patru ani minunați pentru mine, pentru noi toți. Aici am găsit o nouă familie frumoasă, un colectiv foarte bun, unitate, bucurie. Nu am să uit aceste clipe. Mă voi întrepta spre Chimie, la Iași.”

Marina Arva, sefă promoție 2017, profil real „Cei patru ani de liceu au fost un prilej de a întâlni oameni minunați, unde m-am format ca om, într-un colegiu bazat pe valori morale. Acum îmi doresc să iau examenul la Drept, în Cluj Napoca.”

Emanuela Susanu, șefă promoție 2017, profil uman

