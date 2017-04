Sport Gata de finale! de Florin Stefanescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Alte opt partide din ediția 2017 a Cupei României la Box pentru Seniori s-au disputat joi seară, la Sala de Atletism, în cadrul celei de-a II-a sesiuni a competiției. Programul a fost deschis cu meciul dintre Vasile Suciu (Sibiu) și Alexandru Popescu (Dinamo Buc.) la categoria 64 kg, cel din urmă impunându-se la puncte, după trei reprize a câte trei minute, cu 4-1. Primul băcăuan intrat în ring în sesiunea a II-a a fost Nicușor Ciobanu care l-a învins categoric, decizie 5-0, pe Petrică Purcaru (Năvodari). În meciul III, la categoria 75 kg, Dragoș Kuztipschi (Bacău) a pierdut clar, decizie 5-0, în fața clujanului Vlad Miron. În celelalte jocuri, la 75 kg, Marius Dumitru (Mioveni) a dispus, 5-0, de Vladimir Lucuț (Zărnești), în timp ce, în meciul V, Adrian Ciobanu (Slatina) l-a făcut KO în repriza secundă pe Andrei Serdean (Cluj). Spectacolul în ring a continuat și în meciul VI, la categoria 91 kg, unde Cătălin Cristea (Târgoviște) a căștigat prin abandonul din prima repriză a lui Ionuț Străchinaru (București). Penultimul meci i-a adus față în față pe boxerii de la +91 kg, Adrian Poputea (Zalău) și Doru Livadar (Timișoara), decizia fiind de 5-0 în favoarea boxerului din Zalău. Ultimul meci din program, la categoria +91 kg, a fost câștigat prin neprezentare de Ionel Osvat (Oradea), dinamovistul Daniel Burciu invocând cauze medicale. Ultima zi de concurs programează Galele Finale, vineri, 7 aprilie, de la ora 16.00, la Sala de Atletism, în care se vor juca 10 meciuri, în cinci dintre ele evoluând sportivi băcăuani: Sebastian Arbuz-52 kg, Alexandru Cuciureanu-64 kg, Nicușor Ciobanu-69 kg, Alberto Biro-81 kg și Vitalie Mârza-91 Kg. Accesul publicului este liber. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.