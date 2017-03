Actualitate Garda de Mediu controlează curățenia de primăvară în toate localitățile de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Garda de Mediu a început un amplu control tematic care vizează toate administrațiile publice locale, drumurile naționale, cursurile de apă și căile ferate, în vederea verificării stării de salubritate a localităților și căilor de comunicație. „Vor fi verificate toate administrațiile din orașele și comunele județului, dar și societățile care au în obiectul de activitate colectarea și depozitarea deșeurilor – ne-a declarat comisarul șef adjunct al Gărzii de mediu Bacău, Titi Secară. Totdeauna după ce se topește zăpada rămân gunoaie, care trebuie adunate. Întâi le dăm celor controlați și care vor fi găsiți în neregulă un termen de conformare de două săptămâni, iar la final vom verifica din nou zonele în cauză și acolo unde nu s-a făcut salubrizare aplicăm sancțiuni”. Termenul pentru fnalizarea controalelor este 3 mai. Vor fi verificate zonele expuse depozitărilor necontrolate de deșeuri și modul de asigurare a serviciilor de salubritate (contracte cu operatorii de salubritate, depozitarea finală a deșeurilor pe amplasament). De asemenea în perioada sărbătorilor Pascale și de 1 Mai se va asigura o frecvență mai ridicată a acțiunilor de inspecție și control la proprietarii sau administratorii zonelor de agrement și la proprietarii sau administratorii terenurilor adiacente căilor de comunicație (rutiere și feroviare).

Nerespectarea măsurilor și a termenelor de îndeplinire atrage după sine amenzi care pot ajunge până la 100.000 de lei – a anunțat Bogdan Trif, comisar general al Gărzii Naționale de Mediu.

Acțiunea a coincis și cu sărbătorirea Zilei Gărzii Naționale de Mediu, marcată în fiecare an pe 12 martie, în luna în care a fost înființată această instituție, în anul 2003.

