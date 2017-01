Comisariatul Judeţean Bacău al Gărzii Naţionale de Mediu (GNM) a aplicat, în urma controalelor făcute în trimestrul al patrulea al anului trecut, 24 de sancţiuni în valoare totală de aproape un milion de lei. Cea mai mare sancţiune – a informat comisarul șef Tiberiu George Ciobanu – a fost în valoare de 50.000 de lei, aplicată la 15 societăţi pentru desfăşurarea activităţii de exploatare forestieră fără a notifica Agenția pentru Protecția mediului (APM) privind noile partizi licitate şi adjudecate sau fără a aştepta decizia APM cu privire la necesitatea revizuirii autorizaţiei de mediu sau menţinerea celei existente. În ultimul trimestru al anului 2016, Comisariatul Judeţean Bacău al GNM a efectuat 297 de inspecţii, dintre care 205 inspecţii planificate conform planului anual de controale şi 92 de inspecţii neplanificate. Între altele, s-a constatat că nu a fost solicitată revizuirea autorizaţiei de mediu deţinute ca urmare a apariţiei de elemente noi necunoscute la data emiterii acesteia, nu a fost alimentat trimestrial fondul pentru închidere şi postînchidere a unui depozit conform de deşeuri, nu a fost anunţată în termenul legal producerea unui incident și nu a fost respectat termenul impus pentru depunerea completărilor la documentaţia solicitată pentru revizuirea autorizaţiei de mediu. De asemenea, s-au constatat neasigurarea unui sistem pentru colectarea selectivă a deşeurilor reciclabile rezultate din activitate, neîntocmirea evidenţei gestiunii deşeurilor rezultate din activitate, neasigurarea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor generate de populaţie, neîntocmirea formularelor de transport la predarea deşeurilor rezultate din activitate, nedepunerea declaraţiei la AFM privind obligaţia de plată pentru ambalajele aferente produselor ambalate introduse pe piaţă și desfăşurarea activităţii de exploatare forestieră fără a notifica APM privind noile partizi licitate şi adjudecate sau fără a aştepta decizia APM cu privire la necesitatea revizuirii autorizaţiei de mediu sau menţinerea celei existente. Sesizările înregistrate şi verificate de Comisariatul General au vizat disconfortul generat de activitatea de creştere a păsărilor şi animalelor, tăierile ilegale de masă lemnoasă, braconajul piscicol, depozitarea şi gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor, poluarea apelor din fântâni, disconfortul fonic generat din diverse activităţi. „Controalele tematice efectuate – a precizat Tiberiu George Ciobanu – au vizat verificarea modului de gestionare a deşeurilor, verificarea obligaţiei de a întocmi registrul local al spaţiilor verzi, a agenţilor economici care desfăşoară activitatea de exploatare forestieră, a modului de alimentare trimestrială a fondului constituit pentru închidere şi postînchidere a depozitului conform de deşeuri municipale, a modului de respectare a prevederilor legale de către agenţii economici care utilizează biocide, dar și a respectării prevederilor legale de către agenţii economici producători de ambalaje sau produse ambalate și a stadiului de închidere a depozitelor neconforme de deşeuri periculoase şi nepericuloase”. 0 SHARES Share Tweet

