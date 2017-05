– un garaj nefolosit, confiscat de o bancă din Bacău, a devenit casă pentru oamenii străzii Locatarii blocului nr. 23 de pe strada Mioriţei trag un semnal de alarmă cu privire la situaţia oamenilor străzii, care, adesea îşi găsesc adăpost în scările de bloc, în garajele abandonate sau chiar în spaţiile verzi amenajate de proprietari, în spatele blocului. Nicolaie Ionescu, proprietarul unui apartament în blocul nr. 23, reclamă faptul că un tânăr de aproximativ 25 de ani, fără adăpost, şi-a făcut culcuş în spatele imobilului amintit, sub cupola unui garaj neterminat. Prezenţa tânărului fără adăpost în garajul cu pricina nu este agreată de locatari pentru că acesta consumă alcool, îşi face nevoile tot acolo şi asupra lui planează suspiciunea că se droghează. “Tânărul arată dezgustător! Este nespălat, cu barbă, prost îmbrăcat şi mereu îl poţi vedea cu punga de aurolac în mâini, având un comportament ca atare. Am sesizat inlusiv primăria cu privire la acest caz, întrucât consider că este de competenţa administraţiei. Solicit rezolvarea acestei probleme grave deoarece, cred că acest tânăr reprezintă un pericol. Îl văd în postura unui atacator şi de ce nu, a unui criminal în serie! Beat şi drogat, poate ataca oricând pe cineva!”, declară Nicolaie Ionescu. Acesta precizează că în garajul neterminat, aflat acum sub sechestru, omul străzii tot cară saltele şi plăpumi adunate de pe la tomberon şi bea împreună cu semeni de-ai lui. În garaj domneşte mizeria, iar mirosul este de nesuportat. Cei care locuiesc în zonă au cărat la tomberon lucrurile şi gunoaiele boschetarului, însă, nimic nu-l face pe acesta să părăsească garajul aflat în spatele blocului nr. 23. Oamenilor le este frică de el, pentru că nu ştiu ce reacţii poate avea tânărul cu mintea tulbure de alcool şi aurolac. 0 SHARES Share Tweet

