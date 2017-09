Galeriile KARO au dat tonul sezonului expoziţional 2017-2018 cu o expoziţie a doi artişti, doi prieteni, Mihai Chiuaru şi Gheorghe Zărnescu, într-un spaţiu deja cunoscut, devenit locul unde pe lângă minunata întâmplare artistică, o inedită expoziţie de pictură şi sculptură, a avut loc, peste capul organizatorilor, un colocviu “naţional”, la care au fost prezenţi artişti din toate zonele ţării. Constantin Ţinteanu, patronul Galeriilor KARO s-a rezumat doar la salutul de bun venit, după care, conform înţelegerii din culisele „naşterii” expoziţiei, a vorbit publicului sculptorul Vlad Ciobanu, artist distins cu Premiul “Constantin Brâncuşi” pentru sculptură, Medalia de Aur “Dantesca” (Ravenna), Premiul UAP pentru sculptură, iar în 2004 a fost declarat cel mai bun sculptor român. „Este extraordinar faptul că o galerie mică are o asemenea putere de convingere. Expoziţia este extraordinar de intensă, este un reuşit dialog dintre arte, şi nu vreau să vorbesc despre fiecare în parte, rostul meu este să ceremoniez un moment discutat cu Mihai Chiuaru, el era de părere că lucrurile aceste nu-şi mai au rostul, de acest Cuvânt înainte. Este dacă vreţi ca Prefaţa unei cărţi, dacă vrei o citeşti, dacă nu, treci direct la Cuprins. Este ca un ceremonial, trebuie să recâştigăm în viaţa noastră importanţa ceremonialului, pentru că el are calitatea de a despărţi clipele obişnuite, de momentele semnificative, iar acest moment este cu adevărat semnificativ, o dată că ne oferă nouă un concert a două instrumente, amândouă foarte grave. Este, spun din nou, extraordinar cum se poartă dialogul în această expoziţie, sunt momente în care se despart unul de celălalt, sunt apoi momente când se interferează, se întâlnesc, amândoi pornesc de la străfundurile civilizaţiei, de la străfundurile universului nostru, de la spaţiul insondabil al memoriei istoriei din perioada conştiinţei difuze, acel vuet care ajunge până la noi, neformulat în cuvinte. Eu cred că arta secolului XX sondează un univers premoţional, lumea a avut o putere de cunoaştere, o putere de transmitere, de comunicare de dinaintea cuvântului. Dacă luăm de exemplu cultura Cucuteni, ea este precedent primei literaturi cu 10-12.000 de ani. Acolo sunt acte de comentare a raportului dintre om şi cosmos, aceleaşi lucruri ajung la noi prin ceea ce noi aproape am abandonat, lumea tradiţională a satului, istoria modernă. Regăsesc în obiectele şi picturile din această expoziţie forme de străbatere a acestei cruste, pe care cuvântul a aşezat-o între noi şi universul nostru mai adânc decât cuvântul, forme prin care putem coborî în noi înşine, într-o lume pe care noi o căutăm tocmai pentru că este aproape. Există o magie a fiecărui obiect (nu voi vorbi de tehnici, de titluri, care ele însele ne trimit la esenţă), obiectele care se interferează între ele, întâlnindu-se într-o altă relaţie şi ne provoacă alte emoţii decât cele cu care suntem obişnuiţi. Fiecare dintre aceste lucrări, expoziţia în ansamblu are mult spaţiu, mult nevăzut în ea, mult de văzut în ea, este un spaţiu de reflecţie, de reculegere, are unicitate şi unicitatea înseamnă înălţare. Mărul lui Chiuaru nu este numai mărul păcatului, este mărul în care găsim şi regăsim nu numai cunoaştrea ci şi consecinţele şi pericolul pe care îl presupune cunoaştrea, riscurile ei. 1 of 12 „Bacăul a surclasat Iaşiul la experimarea artistică” Vă invit să priviţi fiecare obiect şi pictură, sunt sigur că veţi descoperi mult mai multe sensuri decât am reuşit eu să vă spun. Eu felicit patronii acestei galerii, această expoziţie poate avea loc oriunde în lume, are intensitate şi claritate, are misterul de care avem nevoie. Gheorghe Zărnescu şi Mihai Chiuaru nu mai sunt băcăuani, nu mai sunt naţionali, sunt de talie internaţională, cu o reputaţie mai mult decât confirmată, iar Bacăul este capitala culturală a Moldovei, cel puţin, ieşenii ar trebui să accepte că în zona exprimării artistice, Iaşiul este de mult surclasat de Bacău şi vă asigur că îmi asum ceea ce spun. Mulţumesc celor doi artişti pentru această invitaţie, mulţumesc Galeriei KARO, vă mulţumesc dumneavoastră că aţi venit astăzi să participaţi la această ceremonie a dezvelirii artei, ca frumuseţe supremă a realului şi irealului”, a spus Vlad Ciobanu. (Pentru frumuseţea lui, am redat integral discursul artistului Vlad Ciobanu.)

Gheorghe Zărnescu şi Mihai Chiuaru nu au mai avut răgazul necesar să spună ce-şi propuseseră de acasă, deoarece au fost asaltaţi de prietenii artişti şi simpli privitori şi, aşa cum se întâmplă la un astfel de eveniment, este lăsată arta să vorbească fiecăruia şi la toţi dimpreună. Mihai Chiuaru a mulţumit colegilor artişti care au venit de la Tescani, unde participă la o tabără privată de creaţie artistică, pentru a fi împreună la deschiderea acestei expoziţie. Este vorba de Ştefan Pelmuş, Vlad Ciobanu, Gabriela Cristu, Marcel Lupşe, Sandu Păsat, Mircea Roman, Florentina Roman, Dan Covătaru, iar Gheorghe Zărnescu s-a rezumat să invite oaspeţii la o mai atentă privire a lucrărilor şi dacă le mai rămâne timp, şi la un pahar cu vin. Pregătirea unei expoziţii este ca o ceremonie de nuntă Cum timp a fost berechet, l-am acroşat şi pe patronul Galeriilor KARO Constantin Ţinteanu, a cărui semnătură am remarcat-o (un debut) în ultimul număr al Revistei ATENEU, cu un foarte interesant articol. „Important pentru o galerie mică, cum a spus Vlad Ciobanu, este să aduci artişti buni, cunoscuţi, lucrări bune, după aceea totul vine de la sine, public, alţi artişti, alt public, interesaţi de ceea ce facem noi aici. După aceea, avem în vedere că marii artişti nu expun oriunde şi oricum. Un galerist are aceste aspecte în vedere atunci când porneşte un nou proiect. Este apoi şi decizia artiştilor cu ce vin în expoziţie, lucrăm, dacă pot spune aşa, cu materialul clientului. Mie îmi place să pregătesc din timp, cu mult timp înainte fiecare expoziţie, de fiecare dată intru în intimitatea creaţiilor unui artist, în atelier, purtăm lungi discuţii, discutăm ideea expoziţiei, spaţiul, alăturarea, eventual, cu un alt artist etc. De fapt, vă mărturisesc că cel mai mult îmi place să pregătesc o expoziţie, este aproape ca o ceremonie, mulţumirea mea vine după ce văd toate lucrările pe simeze, mai privesc o dată şi abia după aceea deschid uşa pentru public, pentru critici, jurnalişti. Din acel moment, expoziţia nu-mi mai aparţine. Mă întrebaţi de proiecte. Nu vă pot da amănunte încă, ceea ce vă pot spune că va fi o premieră pentru Bacău, se va chema KARO-24, expoziţii ale unor tineri, expoziţii de o zi, într-un format pe care îl voi dezvălui la timpul potrivit", spune artistul, galeristul, criticul Constantin Ţinteanu. În sala de antichităţi, discuţiile s-au aprins, pe deasupra se aude vocea sculptorului Vlad Ciobanu: „Bacăul, vă repet, este capitala culturală a Moldovei, cel puţin…

