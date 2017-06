Top Story Galeriile de artă Velea: PUNCT și de la capăt de Petru Done - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter prima galerie de artă privată din Bacău a fost redeschisă cu o expoziție în memoria inițiatorului său, pictorul Gheorghe Frantz – în sediul galeriilor va funcționa și Asociația PUNCT, deschisă tuturor celor care au idei de proiecte socio-culturale pentru Bacău Galeriile de artă Velea, din Bacău, au fost redeschise publicului iubitor de frumos printr-un eveniment pe cât de original, pe atât de surprinzător prin maniera în care un grup de tineri entuziaști, dar și suficient de nonconformiști, au înțeles să-l organizeze, vineri, 16 iunie, și pe care l-au numit sugestiv „Pentru noi”. Evenimentul a fost dedicat memoriei pictorului Gheorghe Frantz (1962 – 2015), regretatul artist, om de cultură, antreprenor, vizionar și colorist care a înființat în Bacău prima galerie de artă privată, în casa în care își avea și atelierul, dar și locuința, și pe care a botezat-o cu numele mentorului său artistic, pictorul Gheorghe Velea. Inițiativa organizării acestui eveniment aparține fiului pictorului Gheorghe Frantz, graficianul Marius Frantz, care împreună cu prietenul său, antreprenorul Sebastian Deceanu, au pus pentru aceasta bazele Asociației PUNCT. „Am numit evenimentul de redeschidere a galeriilor «Pentru noi» – ne-a declarat Marius Frantz – tocmai pentru că el se dorește a fi un exemplu, oferind deschidere și sprijin tinerilor cu proiecte socio-culturale de orice fel. Ideea asociației a apărut atunci când ne gândeam cum să readucem la viță spațiul galeriei”. Cine a trecut, vineri seara, pragul Galeriilor Velea, a fost cu siguranță surprins mai întâi de maniera în care era organizat evenimentul, după modelul celor care au loc, de la o vreme, mai ales în Occident, dar și în marile orașe ale României, în care participanții au întâi un generos răgaz de a socializa, de a se acomoda cu ambientalul oferit, de a vizita o expoziție de artă, de a viziona scurte filme documentare și videoclipuri despre artă și artiști etc. La final, organizatorii au oferit publicului o scurtă proiecție a unui film dedicat cunoscutei și, de asemenea, nonconformistei, chiar rebelei Marina Abramović, artist de performanță din fosta Iugoslavie, a cărei operă explorează relația dintre interpret și audiență, limitele corpului și posibilitățile minții și care, activă mai mult de trei decenii, a fost supranumită „bunica artei spectacolului”. Într-o manieră apropiată, Marius Franț a readus în memoria publicului, printr-un „peformance”, personalitatea tatălui său, ale cărui opere erau expuse în toată galeria, și prin care a evidențiat cele mai importante trei lucruri pe care acesta le-a realizat, pe lângă opera sa plastică, pentru urbea băcăuană: a înființat, în 1993, firma de publicitate Transart, a deschis Galeriile Velea și a deschis, în apropiere de Bacău, cunoscuta pensiune cu specific tradițional „Șura cu Dor”. Marius Frantz a pus mâna pe o pensulă și a înscris ân fața tuturor, pe un poster al unui tablou de Gheorghe Franz, un gând memorabil al acestuia: „Trăiesc în timpul meu” Asociația PUNCT: viziune și misiune Marius Frantz și Sebastian Deceanu au oferit și despre Asociația Punct mai multe detalii. Ei au vorbit, mai întâi despre viziunea acestui proiect. „PUNCT – au precizat ei – consideră că în orașul Bacău viața culturală a tinerilor are un potențial deosebit. Tinerii și chiar adolescenții de aici sunt foarte receptivi la acțiunile socio-culturale și comunitatea lor are nevoie de cât mai multe oportunități prin care să se poată exprima. PUNCT oferă deschidere și sprijin tinerilor cu idei și proiecte pentru crearea unor evenimente potrivite generației lor, dar și tuturor celor care se simt tineri la orice vârstă. Bacăul se mândrește deja cu câteva personalități de notorietate atât națională, cât și internațională, drept dovadă că se poate, aici și acum. PUNCT își dorește ca tinerii din orașul nostru să rămână acasă pentru a-și putea manifesta AICI spiritul creativ, artistic, educațional sau social, ca peste cinci ani să fie un mijloc de cultivare a tinerilor din Bacău”. Astfel, noua asociație crede că are menirea de a apropia tinerii de activități educative și interesante, de a încuraja spiritului lor artistic, de a crea o mișcare de voluntariat în rândul adolescenților și a tinerilor pentru organizarea de evenimente cu teme informative, propuse de ei, și de a implica activ tinerii în acțiuni la nivel micro (pe raza orașului) sau macro (la nivel național sau chiar internațional). La fel, Punct își propune să susțină atelierele și laboratoarele în care să se închege proiecte pe baza ideilor tinerilor bacăuani și să se asocieze cu alte organizații de tineret care au proiecte în derulare. 1 of 22 2 SHARES Share Tweet

