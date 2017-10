Cea de a 63-a Adunare Parlamentară a NATO s-a desfășurat în București, în acest week-end, la eveniment fiind prezente 50 de delegații parlamentare din statele membre și cele cu statut de asociat, partener sau observator. Luni, în ultima zi a Adunării, au luat cuvântul Klaus Iohannis, președintele României, Călin Popescu Tăriceanu, președintele Senatului, Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, și Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO.

Jens Stoltenberg, în discursul din plen, a mulțumit României pentru găzduirea reuniunii și pentru contribuțiile numeroase și foarte solide la Alianță, „la apărarea și siguranța noastră comune", prin misiunile din Afganistan și Kosovo și găzduirea sistemului de apărare balistică. Temele dezbătute de AP NATO, în cele trei zile, au vizat securitatea internațională, stabilitatea în zona Mării Negre, cooperarea NATO-UE, criza umanitară din Siria și Irak și instabilitatea în Asia de Est. S-a discutat, de asemenea, pe marginea rapoartelor comisiilor de specialitate privind apărarea și securitatea. La lucrările în plen a aparticipat și Gabriel Vlase, deputat de Bacău, vicepreședinte al Camerei Deputaților, vicepreședinte al Adunării Parlamentare a NATO în perioada 2013-2017, în prezent membru al Delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO. El a avut și o întâlnire cu delegația parlamentară finlandeză, condusă de Ilkka Kanerva. Gabriel Vlase a subliniat faptul că „întâlnirea este un alt moment cheie pentru valorificarea rolului diplomației parlamentare în consolidarea cooperării internaționale". În cadrul întâlnirii s-a discutat, de asemenea, despre încurajarea creșterii investițiilor în România și dezvoltarea schimburilor comerciale din ultimii ani.

