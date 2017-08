Editorial Fumul – agent electoral de Florentin Radu - Abia când au loc evenimente majore, grave, cu risc ridicat, ei bine, abia atunci poţi să-ţi dai seama cât de pregătite sunt autorităţile, în general. Şi de competente. Să ne amintim de criza dublă a apei, din vara asta, dar şi de iernile cu ninsori abundente care blocau oraşul fără drept de apel, şi pe vremea lui Stavarache, şi acum. E limpede că subiectul incendiului de la groapa de gunoi este un puternic agent…electoral, de-aia şi politicienii sar unii la gâtul altora. În plus, se ştie, în groapa de la marginea Bacăului se rostogolesc sume colosale. Dintotdeauna a fost aşa. Doar că n-au fost guri interesate care s-o spună. Să fim înţeleşi în privinţa politicienilor: nu-i iubesc pe niciunii, indiferent în ce barcă s-ar afla. Am mai spus-o. Ştiu doar că (şi cu asta o să-i enervez pe mulţi) e bine să ne amintim, din când în când, despre cum se făcea treabă în legislaturile lui Seche – edilul, pe vremea căruia, oraşul arăta altfel, în sensul bun, fireşte. Da măi, dar pentru asta, omu’ venea personal, cu noaptea în cap, să urnească treburile. V-amintiţi? Eu da. Şi orice s-a spus despre el, un lucru era cert: era gospodar, se vedea asta de la o poştă. Or, cam, aşa cred eu că trebuie să se facă treabă, peste tot, în toate domeniile, nu doar la primărie. Şi mai tre’ să ai şi o gândire vizionară, să priveşti în avans lucrurile, nu să aştepţi până cade măgăreaţa pe tine şi, apoi, eventual, să mai vezi ce poţi repara. Spun asta în contextul în care, la primărie, presupun, există o echipă întreagă ce acţionează, care ia deciziile, nu înainte de a se brainstormiza, nu se rezumă totul la…primar. Cred. În fine, mi se pare grav ce s-a întâmplat la groapa de gunoi. Nici nu vreau să-mi imaginez cum ar fi fost dacă pârjolul nu s-ar fi putut nicicum stăpâni. Nu mai vorbesc de discomfortul celor din vecinătate, care au stat cu geamurile închise, la temperaturile caniculare, ca să nu le intre fumul în odăi. Prin urmare, dacă nu aveţi un Seche, cumpăraţi-l. Sau, măcar, luaţi aminte… 0 SHARES Share Tweet

