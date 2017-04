FSC împlinește 20 de activitate

Fundația de Sprijin Comunitar (FSC) Bacău împlinește 20 de activitate, prim urmare cel mai important eveniment al său – Gala Premiilor Comunității Băcăuane – se va circumscrie acestei aniversări.

„În tot acest timp am fost dedicați în întregime comunității băcăuane, iar toate eforturile noastre s-au îndreptat către semenii noștri defavorizați, bolnavi, lipsiți de posibilități sau de egalitatea de șanse. Am făcut tot posibilul să dezvoltăm programe care să răspundă cât mai bine nevoilor acestor oameni. Grație unei echipe de specialiști dedicați și cu sprijinul unor voluntari inimoși, am dus profesionalismul în asistența socială la nivelul excelenței și am ajuns să creăm modele de bună practică la nivel național, devenind unul dintre cele mai cunoscute și apreciate ONG-uri din țară”, declară Gabriela Achihai, președinte FSC. Gala va avea loc pe 18 mai, la Centrul de evenimente Levisticum, prezentator fiind, ca și anul trecut, Dan Negru.

Momentul aniversar va da și tema generală a evenimentului. „Oaspeții vor fi invitați să adopte un dress code alb-albastru, în tonul culorilor oficiale ale FSC și vor avea ocazia să descopere, prin suprize și momente artistice, universul activităților FSC și al beneficiarilor acestora, reușitele și provocările din cei 20 de ani de muncă”, ne asigură Ionuț Chiriță, coordonator eveniment.

Servicii pentru 900 de copii din sate sărace

Companiile și firmele care activează în Bacău sunt invitate să susțină la Gală, prin pachete de sponsorizare cuprinse între 250 și 3.000 de euro, programul de îngrijire și asistență medicală pentru bătrâni, care oferă gratuit servicii medicale specializate, și „Cluburile cu Lipici”, care oferă programe educative pentru 900 de copii din 9 comunități rurale sărace.

Activitatea din aceste centre costă anual aproximativ 30.000 de euro/locație, iar în 2017 nu există decât parțial finanțări destinate lor, 4 dintre acestea fiind în pericol de a fi închise. Informații referitoare la pachetele de sponsorizare și modalitățile de participare se găsesc pe site-ul www.fsc.ro. În cadrul Galei vor fi premiate cele mai importante proiecte realizate în folosul comunității locale de ONG-uri, persoane fizice și firme.

Până pe 5 mai, ora 16, publicul larg, instituțiile și ONG-urile sunt invitate să facă nominalizări la cele trei categorii de premii: „Premiul Comunității pentru o firmă”, „Premiul pentru o instituție/ONG” și „Premiul Comunității pentru o persoană fizică”. Nominalizările se vor face on-line, pe același site (www.fsc.ro), pe pagina dedicată Galei Premiilor Comunității Băcăuane.