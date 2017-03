FSC Bacău a prezentat „secretul succesului”. O seară de zece, cu femei de nota zece!

Fundația de Sprijin Comunitar (FSC) Bacău a organizat joi, 9 martie, un eveniment absolut special – „Femei de nota zece la orice vârstă” -, dedicat tuturor colaboratoarelor, prietenelor și doamnelor apropiate organizației. A fost un eveniment motivațional, aflat la a doua ediție, în care câteva femei de succes din diferite domenii de activitate și-au prezentat poveștile din spatele realizărilor personale și profesionale.

„Sunt doamne cunoscute în comunitatea locală prin munca și talentul lor, a explicat Ionuț Chiriță, fundraising&PR în cadrul FSC Bacău. Eforturile, sacrificiile și secretele care se ascund în spatele acestor performanțe sunt cunoscute doar câtorva persoane, iar aceste doamne de nota 10 au fost de acord să ni le dezvăluie și nouă, acum, aici.”

Evenimentul a fost un cadou pe care FSC l-a oferit tuturor doamnelor care cred că perseverența, ambiția și încrederea în sine sunt ingredientele de bază ale împlinirii oricărui vis. Nu au lipsit surprizele dulci, zâmbetele și o cantitate impresionantă de energie pozitivă! Întâlnirea a avut loc la Braseria „Cafea cu Lapte”, joi, începând de la ora 17.00, și a reunit peste 60 de de persoane.

Care au fost „doamnele de nota 10” prezente la eveniment și care au acceptat să împărtășească din secretele unei vieți împlinite, frumos îmbinată cu o cariera de succes?

Iată-le: Carmen Petrov, manager Sir Safety Company, Eliza Noemi Judeu, actriță, manager al Teatrului Municipal „Bacovia”, soprana Gabriela Iștoc, dr. Ioana Raluca Dinu, medic pneumolog, director medical al Spitalului Ju

dețean Bacău, Dana Țîțaru, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Bacău, Roxana Chelmu, manager Cofetaria „Story”, prof. Margareta Neacșu, fost director al Colegiului Național „Vasile Alecsandri”, în prezent pensionară, dar și femeie de afaceri, o voluntară FSC cu rezultate deosebite, Carina Vădăvoiu, elevă a Colegiului Național „Vasile Alecsandri”, Ana-Maria Grădinariu, manager de proiecte la Federația „Volum” din București, care a propus și o perspectivă interesantă asupra voluntariatului feminin pe plan național, și Gabriela Achihăi, președinte FSC Bacău.

Doamnele și-au spus, pe rând, povestea, mărturisind cum a fost drumul spre succes, cu greutăți și bucurii, pentru că viața adevărată nu e niciodată netedă ca o câmpie.

A fost o seară interesantă, în care au fost împărtășite idei și emoții, o seară care i-a îmbogățit pe toți cei prezenți la Braseria „Cafea cu Lapte”, gazda evenimentului organizat de FSC.

Evenimentul face parte din planul de sustenabilitate al proiectului „EVA – Evoluție, Valoare, Antreprenoriat pentru femei pe piața muncii”, implementat de FSC Bacău între anii 2014-2015.

„Sunt aici după 20 de ani de FSC și încă șase ani de activitate în domeniul medico-social. Am pornit pe un drum care am crezut că va fi pentru o zi. Am fost solicitată să traduc pentru o echipă de medici din Anglia, veniți în România, și am rămas până acum în acest domeniu, unul provocator și plin de surprize.”

Gabriela Achihăi, președinte FSC Bacău

„Acest eveniment este special prin faptul că scoate în evidență puterea femeilor de a crea și de a excela în diferite domenii. Eu am făcut muzică populară, am făcut karate, am participat la olimpiade și concursuri și multe altele și consider că povestea mea este un exemplu prin care vreau să-i inspir pe colegii și prietenii mei.”

Carina Vădăvoiu, elevă a Colegiului Național „Vasile Alecsandri”

„Pe scurt, povestea mea este doar munca și rezultatele. Cu toate astea au fost și insuccese, dar rezultatele bune m-au propulsat aici.

Cu siguranță, experiența mea ar putea ajuta pe alții să nu mai treacă, așa cum se spune, prin inventarea roții.”

Dana Țîțaru, director general DGASPC Bacău

„Pentru mine, totul a început acum vreo 17 ani când am venit în Bacău. Atunci ne-am gândit să facem ceva, ceva care să fie de durată… și așa s-a născut proiectul nostru, Cofetăria «Story», un loc iubit de foarte mulți copii. Din punctul meu de vedere, fiecare dintre noi trebuie să ne urmăm visul, care cu siguranță se va împlini.”

Roxana Chelmu, manager Cofetaria „Story”

„Eu nu cred în succes. Cred în proces care e îndelung. Succesul durează foarte puțin și de aceea l-am scos din calculele mele. Mă interesează căutările, procesul… Succesul e un capăt de drum iar pe mine nu mă interesează asta.”

Eliza Noemi Judeu, actriță, manager al Teatrului Municipal „Bacovia”

„Povestea mea are, să zicem, două fațete. Una este aceea din învățământ, acolo unde succesul a fost adus de performanțele obținute de colectivul din care am făcut parte. Din fericire pentru mine, după pensionare am deschis un magazin de produse naturiste și astfel am dus povestea mai departe.”

prof. Margareta Neacșu, fost director al Colegiului Național „Vasile Alecsandri”, femeie de afaceri

„La mine este simplu. Lucrez la Federația «Volum», o organizație umbrelă pe tot ce înseamnă voluntariat în România. Este ceva în care eu cred și se cuplează foarte bine cu valorile mele. În doar două cuvinte, promovăm voluntariatul și vrem să construim împreună o lume mai bună.”

Ana-Maria Grădinariu, manager de proiecte la Federația „Volum” din București

„Nu știu dacă în cazul meu se poate vorbi despre o poveste de succes. Eu cred că este o carieră pe care mi-am dorit-o. A fost un vis pe care mi l-am îndeplinit pentru că de mică mi-am dorit să fiu medic. Nu a fost greu, dar a fost mult de muncă. Dar cine își dorește să fie medic, trebuie să știe că fără muncă…”

dr. Ioana Raluca Dinu, medic pneumolog, director medical al Spitalului Județean Bacău

„Nu știu dacă eu chiar merit nota 10, dar prietenii de la FSC au considerat că aș avea ceva de împărtășit din experiența mea. Astfel, eu am făcut câteva modificări în viața mea, care m-au dus spre un echilibru. Soluția a constat în schimbarea comportamentului, adică alimentația, felul în care gândesc, în care vorbesc și cum mă comport cu cei din jur.”

Carmen Petrov, manager Sir Safety Company

„Am participat și anul trecut la Gala FSC, atunci când am cântat, iar acum am fost invitată în acest proiect. Succesul meu s-a întins pe perioada a 8 ani în care am evoluat pe mai multe și importante scene. Fără să fiu lipsită de modestie, povestea carierei mele este una fascinantă. Dar, dacă ar fi să aleg între carieră și familie aș alege a doua variantă. Succesul meu se datorează faptului că am știut să le combin pe amândouă.”

Gabriela Iștoc, soprană