Zapada asternuta in ultimele zile le da batai de cap agentilor economici din Bacau. Agentii din cadrul Politiei Locale au luat Bacaul la pas si le-a pus in vedere celor care detin spatii comerciale sa-si curete zapada din fata magazinelor, cabinetelor medicale sau saloanelor de infrumusetare. Si ca sa se stie ca vorbesc serios, politistii au revenit la fata locului pentru a verifica daca cei avertizati si-au tinut promisiunea. „Lucrez intr-un cabinet stomatologic si mare mi-a fost mirarea sa constat ca agentii locali erau atât de insistenti in ceea ce priveste curatarea trotuarului. Pâna ne-am mobilizat sa cumparam o lopata, a mai trecut ceva timp si iar au venit sa ne ia la rost. Le-am explicat ca ne-au luat pe nepregatite pentru ca in anii anteriori curatau firmele de deszapezire”, declara Corina Barbu Miercuri dimineata, angajatii mai multor societati curatau de zor trotuarele. Printre ei, o angajata a unei case de schimb valutar, dadea constiincios la lopata. „Au venit cei de la Politia Locala peste noi si ne-au pus in vedere sa curatam zapada din dreptul unitatii. Cica s-au invatat bacauanii sa mearga pe asfalt curat! Asa ca, la nevoie iesim sa curatam zapada. Mai dificil o sa fie astazi (ieri, n.r.) ca meteorologii au anuntat ninsori pe parcursul intregii zile”, declara Silvia Mardare Chiar daca reprezentantii societatilor comerciale ies la lopata de frica amenzilor, in cartierele Bacaului sunt in continuare trotuare necuratate, iar pietonii sunt obligati sa circule pe sosea. 6 SHARES Share Tweet

