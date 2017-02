A trecut ziua dragostei declarative – Valentine’s Day-, și a rămas… iubirea. De mamă, soră, soție, prietenă. Artistul Romeo Mărăndici le propune iubitorilor de fotografie, de toate genurile, participarea cu lucrări proprii la o altă inedită expoziție. Urmașele Evei imortalizate prin obiectivul aparatului de fotografiat, în cinstirea lor, de Ziua Femeii. „În decembrie, după reușita primei expoziții organizate în aer liber, pe ninsoare, am scăpat un porumbel… că voi organiza alta la fel și pe 8 Martie. Am promis așa că mă țin de cuvânt. În primul și în primul rând pentru că femeia rămâne subiectul cel mai des fotografiat de-a lungul vremii. Le-aș da un sfat tinerilor, elevilor de școală, să se gândească la acele femei, care și câte le-au marcat viața de adolescent. Am mers în continuare pe un portofoliu de cinci lucrări. Câteva idei de subiecte ce pot fi abordate: în primul rând mama; bunica 1 și bunica 2; educatoarea, învățătoarea, profesoara sau diriginta; sora; iubita. Mai pot aborda colajul, genul nud artistic sau eseu.”. Înscrierile au început. Autorii fotografiilor, în format clasic pe negativ sau în format digital, se pot prezenta la atelierul de pe Str. Oituz, nr 21, Vila Mărăndici, lângă Tribunal, cu cel târziu 2 zile înainte de data expoziției. Pentru alte informații puteți suna la nr 0234 514 287 sau căuta pe facebook. Formatul ales este accesibil, pentru a nu epata cu dimensiuni foarte mari: 15×20 și 20×30. Prețul de printare este mai mult onorific, 2 lei poza. Premiile vor fi… surpriză, iar modul de panotaj, la fel de original. Rugămintea jurului este ca fiecare fotografie să fie „botezată” de autor, să aibă un titlu, după imaginația și idealul acestuia. „De ce! Pentru că oamenii privesc și simt diferit. Un exemplu ar fi cum este preferată cafeaua, cu mai mult, mai puțin sau deloc zahăr, cu lapte sau frișcă.” A nu se crede că femeia înseamnă numai dragoste și iubire… Deci liber la creație, atâta timp cât o fotografie adevărată nu moare niciodată. 14 SHARES Share Tweet

