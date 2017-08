FOTO: Exercițiu de intervenție în Salina Tg. Ocna

Astăzi, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău a efectuat un exerciţiu pentru antrenarea structurilor de intervenție pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de producerea unor prăbușiri de construcții, instalații, amenajări în cadrul S.C. Salina S.A. Târgu Ocna. Desfășurarea exercițiului s-a făcut după un scenariu dinainte stabilit, care a avut mai multe situații specifice. Pentru rezolvarea acestora au fost implicat un număr impresionant de forțe și mijloace din cadrul I.S.U.J. Bacău. Totodată, au fost mobilizate și forțe și mijloace aparținând Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău, Grupării Mobile de Jandarmi Bacău, Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău, Societății Naționale a Sării S.A. – SALROM – Sucursala Salina Târgu-Ocna, Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Târgu-Ocna, și ai Serviciului de Ambulanţă Judeţean. Conform scenariului, în data de 31 august 2017, la ora 13.00, Inspectoratul pentru Situaţiide Urgenţă „Mr. CONSTANTIN ENE” al Judeţului Bacău este anunţat prin sistemul unic de apeluri de urgenţă 112, despre faptul că în Mina Trotuș din cadrul Sucursalei Salina Târgu-Ocna, la nivelul orizontului X, în urma căderii unor copturi, un angajat al societății a rămas încarcerat în interiorul unui utilaj și un angajat aflat în nacela utilajului a suferit multiple traumatisme. Imediat, s-a luat măsura deplasării la locul intervenţiei a forţelor şi mijloacelor Detaşamentului de Pompieri Onești și prealertarea forțelor din cadrul Detașamentelor de Pompieri Bacău și Moinești. La ora 13:35 comandantul acțiunii/intervenției este anunțat de către conducerea societății de faptul că în baza turistică, în zona bisericii, a izbucnit un incendiu. Incendiul se manifestă cu puternice degajări de produși de ardere (fum, gaze fierbinți). Comandantul acțiunii/intervenției este anunțat de faptul că 2 turiști nu au ajuns în zona de refugiu (orizontul X), cel mai probabil aceștia s-au rătăcit pe durata evacuării în zona Gal 466. O persoană rătăcită a suferit un traumatism la membrul inferior stâng în urma unei căderi de la același nivel. La ora 14:40, comandantul acțiunii/intervenției este anunțat de faptul că în balconul turnului primăriei Târgu Ocna, un lucrător care desfășura activități de modernizare a clădirii, asuferit un traumatism la membru inferior stâng și a rămas blocat. Exerciţiul a avut drept scop antrenarea forţelor participante pentru protecţia populaţiei şi bunurilor materiale – cu scopul de a evita sau diminua pierderile de vieţi omeneşti şi pagubele de bunuri sau valori materiale. De asemenea, prin intermediul acestei simulări s-a urmărit însuşirea misiunilor şi atribuţiunilor ce le revin structurilor participante, verificarea modului decooperare între structurile de intervenţie, precum și în luarea deciziei pentru derularea operaţiunilor de intervenţie în condiţii de siguranţă şi pentru reducerea timpilor operativi de intervenție. 1 of 21 FOTO: ISU Bacău 4 SHARES Share Tweet

