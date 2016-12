Actualitate FOTO: Concertul de Crăciun din Piața Tricolorului Lidia Buble i-a scos pe băcăuani din case de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Fie pentru că și-au dorit pur și simplu să petreacă o seară frumoasă în oraș cu familia sau cu prietenii, fie pentru că au vrut să facă puțină mișcare ori pentru că au fost atrași de farmecul sărbătorilor și au încercat să continue această magie, o mulțime de băcăuani s-au adunat în prima zi de Crăciun, în Piața Tricolorului, cu începere de la ora 17.00, locul unde Primăria Bacău a organizat, în premieră, un spectacol – surpriză. Pe scena amenajată în fața Casei de Cultură au urcat artiștii de la Ansamblul ”Plaiuri Românești”, Elena Mândrescu, dar și micuții de la Palatul Copiilor, coordonați de profesorul Claudiu Filip, care au cântat celor prezenți colinde, doine, dar și diferite piese din repertoriile naționale și internaționale de sezon. Invitata specială a acestei seri a fost Lidia Buble, care a reușit să ofere spectatorilor un show adevărat, din care nu au lipsit hit-urile care au consacrat-o. Fanii ei nu au ratat ocazia de a rămâne cu o amintire de la artista lor preferată, așa că au fotografiat-o, au filmat-o cu telefoanele și au cântat împreună cu ea. Toată lumea s-a simțit foarte bine, ba chiar s-a încins și o horă la un moment dat. 1 of 45 Și pentru că așa-i stă bine românului, deși în toate casele frigiderele sunt pline, iar mesele au fost îmbelșugate, am văzut și băcăuani, mai puțin e drept ca în alte dăți și în mod special tineri și copii, care au luat cu asalt chiar și fast-foodurile și restaurantele din zonă, pentru că, nu-i așa… ce ne mai place, câteodată, o felie de de pizza aburinda sau o ”șaorma cu de toate”. Și cafeaua la pahar a fost o alternativă, alături de cozonacii ungurești preparați ”live” la tarabele din zonă și chiar de o bere. În lipsa zăpezii și a gerului, atmosfera a fost completată de luminile de sărbătoare, de bradul de Crăciun, dar și de voia bună pe care am văzut-o pe fețele petrecăreților. Amfitrionul serii a fost actorul Radu Bogdan Ghelu. Va urma Alaiul Datinilor, pe 27 decembrie, după cum au anunțat organizatorii, va veni și Revelionul 2017 cu o altă petrecere în aer liber, apoi îl vom cinsti și pe Sf. Vasile, ne vom sfinți casele de Bobotează și apoi, gata, sărbătorile de iarnă se termină! Dar mai e până atunci. Așa că bucurați-vă în continuare de toată această magie! La mulți ani! 100 SHARES Share Tweet

