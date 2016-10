„Fotbalul este pentru copii”, un succes

Asociatia Viitorul Bacau a organizat Cupa „Fotbalul este pentru copii”, proiect realizat cu sprijinul Consiliului Judetean. Prima editie a competitiei, derulata weekendul trecut, la baza sportiva TNT, a fost rezervata categoriilor de vârsta 2007 si 2008 si a reunit la start 16 echipe.

„Receptivitatea cu care participantele au dat curs invitatiei noastre merita apreciata, cu atât mai mult cu cât in aceasta perioada aceste echipe sunt angrenate in diferite alte competitii: campionat, Interliga, Memorialul Gh. Ola etc”, a declarat reprezentantul Viitorului, Giani Capusa, care a considerat editia inaugurala a Cupei „Fotbalul este pentru copii” drept un succes.

La categoria de vârsta 2007 s-au intrecut echipele: Viitorul Bacau, CSM Piatra Neamt 1, CSM Piatra Neamt 2, Aerostar, Viva Activ Buhusi, Metalosport Galati, Sporting Bacau si AS Magura. Câstig de cauza a avut Aerostar, care s-a impus in finala cu 2-1 contra buhusenilor de la Viva Activ.

La 2008 au fost prezente formatiile: Viitorul Bacau, AS Magura, CSM Focsani, LPS Iasi, Sporting Bacau, Viva Activ Buhusi, Aerostar si CSM Piatra Neamt. Invingatoare a fost CSM Piatra Neamt.

Gazdele de la Viitorul a terminat pe locul 3 in grupa la 2008, dupa 1-0 cu Magura, 1-1 cu Aerostar si 0-1 cu Viva Activ Buhusi, in timp ce la 2007 a ratat de putin podiumul dupa 1-0 cu Aerostar, 1-0 cu Viva Buhusi, 2-2 si 1-2 cu CSM Piatra Neamt. La 2008, Viitorul a mizat pe Francesco Badila, Razvan Luncanu, Razvan Ureche, Iustin Ambarus, Matei Ancuta, Radu Vasiliu, Rares Coteata, Stefan Buculei, Matei Blezniuc, Daniel Florea, Leonard Covar, Teodor Danila, Andrei Gaciu, Edi Fusaru si Rares Patrateanu, in timp ce lotul grupei de vârsta 2007 a fost compus din: Robert Haisan, Mihnea Docan, Andrei Abrudan, Tudorel Caruntu, David Varga, Alexandru Macrea, Daniel Turcanu, Catalin Iancu, Sebi Ureche si Mario Gal.