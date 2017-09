După două remize externe (0-0 la Focșani și 3-3 la Darabani), Aerostar respiră, în sfârșit, aerul victoriei și departe de casă. Primul succes „afară” a venit sâmbătă, în etapa a cincea: 3-1 la Valea Mărului, contra Avântului. Adică pe un teren și împotriva unei echipe unde se cam risipesc puncte. Nu a fost și cazul „aviatorilor”, care, pragmatici, au luat toate cele trei puncte, egalând în clasament Oțelul (stopată la Darabani) și rămânând la două lungimi de lidera AFC Hărman. Vraciu a deschis scorul în minutul 30, finalizând o combinație la care au mai participat Chirilă și Artenie, însă pauza a înregistrat rezultatul de 1-1, gazdele egalând în min.37, ca urmare a loviturii libere transformate în gol de Gârleanu. La un sfert de ceas de la reluare, Cătălin Vraciu a punctat din nou, de data aceasta de la punctul cu var, golgheterul băcăuanilor (patru reușite la activ) executând cu sânge rece un penalty obținut de Artenie. După alte zece minute, Aerostar a pus victoria la adăpost, grație unui super-gol înscris de noul intrat Vasile Buciuman, aflat la prima sa reușită în campionat sub culorile echipei băcăuane. Introdus pe teren în locul lui Istrate, Buciuman a reluat din foarfecă excelenta centrare a lui Artenie (co-autor la toate cele trei goluri) și a stabilit scorul final: 3-1. „Meciul a fost destul de greu, echipa din Valea Mărului fiind foarte bătăioasă. Important este ca am luat toate cele trei puncte, punând capăt remizelor din deplasare. Aș mai nota și faptul că, de patru etape, înscriem cel puțin trei goluri pe meci”, a subliniat antrenorul Aerostarului, Cristi Popovici, care a utilizat următoarea formulă de start: Hărăguță- B. Ardei, Mihălăchioae, Mihăeș, Oanea- Istrate, Ichim, Chirilă, Artenie- Vraciu, Tudorache. Au mai jucat: A. Pavel, Sahru, Buciuman, Honea. Celelalte rezultate ale etapei a cincea: CSM Focșani- Metalosport Galați 8-0, Bucovina Rădăuți- AFC Odorheiu-Secuiesc 2-0, Sănătatea Darabani- Oțelul Galați 1-1, CSM Pașcani- AFC Hărman 0-4, CSM Roman- Sporting Liești 1-3, AFK Csikszereda Miercurea-Ciuc- Olimpic Cetate Râșnov 2-0. KSE Târgu-Secuiesc a stat. Clasament Seria I 1. AFC Hărman 5 4 1 0 14-1 13p.

2. SC Oțelul Galați 5 3 2 0 15-3 11p.

3. Aerostar Bacău 5 3 2 0 13-5 11p.

4. Csikszereda 5 3 1 1 13-7 10p.

5. Sporting Liești 5 4 1 0 14-5 7p.

6. CSM Roman 5 2 1 2 15-9 7p.

7. AFC Odorhei 5 2 0 3 18-11 6p.

8. CSM Focșani 5 1 3 1 10-3 6p.

9. Cetate Râșnov 5 2 0 3 8-7 6p.

10. KSE Tg. Sec. 4 1 2 1 6-9 5p.

11. Av. V. Marului 4 1 1 2 6-9 4p.

12. Bucov. Rădăuți 4 1 0 3 3-7 3p.

13. Săn. Darabani 4 0 2 2 5-10 2p.

14. CSM Pașcani 4 0 0 4 1-15 0p.

15. Metalosport Gl. 5 0 0 5 1-41 0p. Programul etapei viitoare (29-30 septembrie): Metalosport Galați-Olimpic Cetate Râșnov, Sporting Liești- AFK Csikszereda Miercurea Ciuc, Aerostar Bacău- KSE Târgu-Secuiesc, AFC Hărman- Avântul Valea- Mărului, SC Oțelul Galați- CSM Pașcani, AFC Odorheiu Secuiesc- Sănatatea Darabani, CSM Focșani- Bucovina Rădăuți. CSM Roman stă. Probleme cu infirmieria Aerostar se confruntă, în continuare, cu probleme medicale la nivelul lotului. Accidentat în meciul de la Valea Mărului, atunci când un adversar i-a aplicat o taplă pe genunchi, Bogdan Ardei a trebuit să cedeze locul din teren lui Honea. Adi Gheorghiu, în schimb, nu a putut să evolueze deloc, durerile la genunchi reapărând. În ceea ce-l privește pe Adăscăliței, acesta urma să primească ieri rezultatul RMN-ului efectuat ca urmare a accidentării suferite în jocul de Cupă cu Csikszereda, însă, indiferent de verdictul medicilor, mijlocașul Aerostarului va mai rămâne o perioadă pe tușă. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.