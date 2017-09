Aerostar Bacău- CSM Pașcani (azi, ora 17.00, stadion „Aerostar”) Stopată în cele două deplasări de până acum (0-0 la Focșani și 3-3 la Darabani), Aerostar speră să-și continue seria victoriilor în meciurile de acasă, începută în campionat (4-1 cu Bucovina Rădăuți) și continuată marți, în Cupa României (2-0 cu Csikszereda Miercurea Ciuc). Astăzi, în etapa a patra, divizionara C băcăuană va avea o misiune relativ ușoară, întâlnind una din codașele Seriei I din Liga a III-a, CSM Pașcani. Cu doar două meciuri la activ, pășcănenii nu au acumulat vreun punct în campionat și au toate șansele să rămână pe sec și după jocul de pe „Aerostar”. „Într-adevăr, așa arată calculul hârtiei, însă pentru a evita o surpriză neplăcută, va trebui să tratăm foarte serios jocul cu Pașcaniul. Venim după o victorie importantă în Cupa României, contra celor de la Miercurea Ciuc și sperăm să mergem în continuare pe această linie”, a declarat antrenorul „aviatorilor”, Cristi Popovici, care îi are ca incerți pe Buciuman și pe Mihălăchioae și ca indisponibil pe Adăscăliței, accidentat la genunchi în jocul de Cupă. Lui Adăscăliței i s-a recomandat o pauză totală de zece zile, timp în care va fi supus și unui RMN. Dacă Adăscăliței va lipsi în următoarea perioadă, în schimb un alt jucător care s-a confruntat cu probleme la genunchi, Adi Gheorghiu are șanse mari să revină pe teren în următoarea etapă, care o va găsi pe Aerostar în deplasare, la Valea Mărului. Clasament Seria I 1. Sporting Liești 3 3 0 0 9-2 9p.

2. CSM Roman 3 2 1 0 14-3 7p.

3. SC Oțelul Galați 3 2 1 0 12-2 7p.

4. AFC Hărman 3 2 1 0 6-1 7p.

5. Aerostar Bacău 3 1 2 0 7-4 5p.

6. Csikszereda 3 1 1 1 8-6 4p.

7. Av. V. Mărului 3 1 1 1 5-6 4p.

8. KSE Tg. Secuiesc 3 1 1 1 4-7 4p.

9. AFC Odorhei 3 1 0 2 16-8 3p.

10. Cetate Râșnov 3 1 0 2 5-5 3p.

11. CSM Focșani 3 0 3 0 1-1 3p.

12. Săn. Darabani 2 0 1 1 4-5 1p.

13. Buc. Rădăuți 2 0 0 2 1-5 0p.

14. CSM Pașcani 2 0 0 2 1-8 0p.

Celelalte meciuri ale etapei a patra (16 septembrie, ora 17.00): Metalosport Galați- Csikszereda Miercurea Ciuc, Olimpic Cetate Râșnov- CSM Roman, Sporting Liești- KSE Târgu-Secuiesc, AFC Hărman- Sănătatea Darabani, AFC Odorheiu-Secuiesc- CSM Focșani, SC Oțelul Galați- Bucovina Rădăuți. Avântul Valea Mărului stă.

