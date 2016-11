Sport Fotbal/ Liga a V-a: Unii stau, altii profita de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter

Profitând de faptul ca UZU Darmanesti a stat in runda a 12-a, desfasurata duminica, celelalte doua fruntase ale Ligii a V-a s-au desprins in clasament. Victorioasa la scor de forfait contra Luminii Itesti, AS Bârsanesti si-a consolidat pozitia de lidera, in timp ce CSSM Bacau a urcat pe locul secund gratie succesului repurtat la Urechesti. Rezultatele etapei a 12-a: Viitorul Gioseni- Bradul Mânastirea Casin 11-2, Viitorul Urechesti- CSSM Bacau 3-4, AS Bârsanseti- Lumina Itesti 3-0, Zorile Faraoani- Speranta Cotofanesti 3-0. UZU Darmanesti a stat. Clasament 1 AS Bârsanesti 11 8 1 2 37-20 25p.

2 CSSM Bacau 11 7 2 2 28-15 23p.

3 UZU Darmanesti 10 7 1 2 27-18 22p.

4 Viitorul Urechesti 11 6 2 3 32-14 20p.

5 Viitorul Gioseni 11 5 2 4 44-42 17p.

6 Zorile Faroani 10 3 0 7 26-37 9p.

7 Bradul M. Casin 10 2 3 5 13-30 9p.

8 Lumina Itesti 11 2 2 7 18-25 8p.

9 Sper. Cotofanesti 11 1 1 9 12-36 4p. Programul etapei viitoare: Bradul Mânastirea Casin- Viitorul Urechesti, CSSM Bacau- AS Bârsanesti, Lumina Itesti- Zorile Faraoani, UZU Darmanesti- Viitorul Gioseni. Speranta Cotofanesti sta.