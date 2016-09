Fotbal/ Liga a V-a: Primul punct pentru CSSM Bacau

PROMO



Etapa a doua a campionatului Ligii a V-a a adus primul punct in contul CSSM Bacau, echipa infiintata in vara, sub tutela Primariei, si alcatuita cu precadere din juniorii A si B legitimati, pâna atunci, la Sport Club.

Formatia antrenata de Gheorghe Penoff a remizat duminica, 3-3, pe terenul Viitorului Gioseni gratie “dublei” realizate de Alexandru Postolache si a penalty-ului transformat de Bucur. “Avem o echipa tânara, cu posibilitati mari de progres, iar faptul ca acesti copii isi pot continua activitatea intr-o competitie precum Liga a V-a reprezinta o sansa buna pentru ei.

Ne bucura sprijinul municipalitatii, fara de care, acesti jucatori tineri, crescuti in Bacau, ar fi fost nevoiti fie sa se lase de fotbal, fie sa-si caute echipa prin alte parti”, a precizat antrenorul Penoff.

Rezultatele complete ale rundei secunde: UZU Darmanesti- Bradul Mânastirea Casin 3-0, Viitorul Gioseni- CSSM Bacau 3-3, Viitorul Urechesti- Lumina Itesti 1-0, AS Bârsanesti- Speranta Cotofanesti 6-1. Zorile Faraoani a stat.

Clasament

1 AS Bârsanesti 2 2 0 0 10-4 6p.

2 UZU Darmanesti 2 2 0 0 6-2 6p.

3 Viitorul Urechesti 2 2 0 0 4-0 6p.

4 Lumina Itesti 2 1 0 1 3-2 3p.

5 CSSM Bacau 2 0 1 1 5-6 1p.

6 Viitorul Gioseni 2 0 1 1 4-6 1p.

7 Zorile Faraoani 1 0 0 1 3-4 0p.

8 Bradul M. Casin 1 0 0 1 0-3 0p.

9 Sper. Cotofanesti 2 0 0 2 1-9 0p.

Programul etapei viitoare (25 septembrie): Bradul Mânastirea Casin- Viitorul Gioseni, CSSM Bacau- Viitorul Urechesti, Lumina Itesti- AS Bârsanesti, Speranta Cotofanesti- Zirile Faraoani. UZU Darmanesti sta.