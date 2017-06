Sport Fotbal/ Liga a V-a: Limpede la vârf de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Deși mai sunt de disputat trei etape din actualul play-off al Ligii a V-a, lucrurile sunt clare la vârful clasamentului. CSȘM Bacău nu mai poate pierde locul 1 și, implicit accederea în Liga a IV-a. Sigură de promovare este și ocupanta locului 2, UZU Dărmănești, care a dispus în ultima rundă de Viitorul Urechești și și-a asigurat astfel saltul în următorul eșalon fotbalistic al județului. Rezultatele etapei a șaptea din play-off: CSȘM Bacău- Viitorul Gioseni 7-1, UZU Dărmănești- Viitorul Urechești4-1, AS Bârsănești- AS Bradul Mânăstirea Cașin 4-1. Clasament 1. CSȘM Bacău 6 5 1 0 28-7 54p.

2. UZU Dărmănești 6 4 0 2 17-12 50p.

3. Viitorul Urechești 6 2 2 2 7-11 38p.

4. AS Bârsănești 6 2 0 4 11-16 37p.

5. Viitorul Gioseni 6 1 1 4 9-23 25p.

6. Bradul M. Cașin 6 1 2 3 9-12 20p. Programul etapei viitoare (11 iunie): AS Bârsănești- UZU Dărmănești, Viitorul Gioseni- Bradul Mânăstirea Cașin. Meciul Viitorul Urechești- CSȘM Bacău a fost amânat deoarece lidera participă la etapa inter-județeană a juniorilor A1. 0 SHARES Share Tweet

