Sport Fotbal/ Liga a V-a: Gazdele, neiertătoare de Dan Sion - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Etapa a treia a play-off-ului Ligii a V-a la fotbal, derulată duminica trecută, a aparținut în întregime gazdelor. Lidera CSȘM Bacău a surclasat-o cu 4-0 pe Viitorul Urechești, același rezultat înregistrându-se și în partida dintre Bradul Mânăstirea Cașin- Viitorul Gioseni. A doua clasată, UZU Dărmănești s-a dovedit mai cu moț, impunându-se cu 5-0 contra Bârsăneștiului. Clasament play-off 1. CSȘM Bacău 2 2 0 0 11-1 44p.

2. UZU Dărmănești 2 1 0 1 5-2 41p.

3. AS Bârsănești 2 0 0 2 4-10 31p.

4. Viitorul Urechești 2 1 0 1 2-4 30p.

5. Bradul M. Cașin 2 2 0 0 9-4 21p.

6. Viitorul Gioseni 2 0 0 2 1-11 21p. Programul etapei a patra (14 mai, ora 11.00): AS Bârsănești- CSȘM Bacău, Viitorul Urechești- Viitorul Gioseni, UZU Dărmănești- Bradul M. Cașin. În play-out-ul Ligii a V-a, duminica trecută s-a disputat jocul Lumina Itești- Speranța Coțofănești, gazdele câștigând cu 5-2. Runda de pe 14 mai are în program confruntarea dintre Zorile Faraoani și Speranța Coțofănești. Clasament play-out 1. Zorile Faraoani 1 1 0 0 5-1 16p.

2. Lumina Itești 2 1 0 1 6-7 15p.

3. Sper. Coțofănești 1 0 0 1 2-5 8p.

