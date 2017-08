După două etape, patru echipe conduc clasamentul cu maximum de puncte, în cele două etape disputate până acum existând de fiecare dată câte o partidă amânată.

În cele nou partide programate în etapa a II-a din Liga a IV-a și disputate sâmbătă, 26 august, și duminică, 27 august, s-au înregistrat următoarele rezultate: AS Viitorul Curița – AS. V. Oituz 1-0, ACS Gloria Zemeș -CSSM Bacău 4-2, AS Negri – AS Viitorul Nicolae Bălcescu 1-1, CS Dofteana – UZU Dărmănești joc amânat, AS Aripile Cleja – AS Siretul Bacău 4-0, AS Voința Gârleni – ACS Gauss Bacău 3-7, AS Măgura Cașin – AS Vulturul Măgirești 1-6, CSM Moinești – AS Fl. Roșie Sascut 12-0, FC Dinamo Bacău – AS Filipești 4-0.

După aceste două etape, cele mai prolifice echipe sunt Gauss Bacău cu 21 de goluri marcate și doar 3 primite și cu 6 puncte, echipa băcăuană fiind lidera la zi și CSM Moinești tot cu 6 puncte, cu 13 goluri marcate și 3 primite, echipă aflată doar pe locul V din cauza punctelor „la adevăr”.

La polul opus, pe locul 17 în acest moment este AS Fl. Roșie Sascut cu 15 goluri primite și niciunul marcat, 0 puncte și -3 la „adevăr”.