Fotbal/ Liga a IV-a: Etapa plina de…goluri

Runda a zecea a Ligii a IV-a a fost una sub semnul golurilor: nu mai putin de 44, ceea ce presupune o medie de 5,5 goluri per partida. Scorul rundei a fost inregistrat la Gârleni, acolo unde gazdele de la Vointa au câstigat cu 9-0 in fata celor de la Magura Casin.

Rezultatele etapei a zecea: Viitorul Curita- CSM Moinesti 8-0, Vointa Gârleni- Magura Casin 9-0, AS Filipesti- Siretul Bacau 4-0, Biruinta Letea-Veche- Viitorul Nicolae Balcescu 0-3, AS Tg. Ocna- Fl. Rosie Sascut 2-0, Aripile Cleja- Vulturul Magiresti 3-4, Vointa Oituz- Gloria Zemes 6-0, CS Dofteana- AS Negri 5-0.

Clasament

1 Viitorul Curita 10 9 0 1 40-11 27p.

2 CS Doffteana 10 8 1 1 33-13 25p.

3 Vulturul Magiresti 10 7 2 1 46-13 23p.

4 AS Filipesti 10 7 1 2 31-21 22p.

5 Vointa Gârleni 9 6 2 1 34-11 20p.

6 ACS N. Balcescu 10 5 3 2 42-18 18p.

7 Vointa Oituz 9 5 2 2 20-17 17p.

8 Biruinta L. Veche 10 4 0 6 18-20 12p.

9 CSM Moinesti 9 3 2 4 21-26 11p.

10 Aripile Cleja 10 3 1 6 22-34 10p.

11 Magura Casin 10 3 0 7 22-40 9p.

12 AS Negri 10 2 1 7 16-26 7p.

13 Siretul Bacau 9 2 1 6 9-22 7p.

14 AS Tg. Ocna 8 2 0 6 13-22 6p.

15 Gloria Zemes 10 1 2 7 13-49 5p.

16 Fl. Rosie Sascut 10 1 0 9 4-35 3p.

Programul etapei viitoare (12-13 noiembrie): CSM Moinesti- Vointa Gârleni, AS Magura Casin- AS Filipesti, Siretul Bacau- Biruinta Letea Veche, Viitorul Nicolae Balcescu- CS Dofteana, Fl. Rosie Sascut- Viitorul Curita, Vulturul Magiresti- AS Tg. Ocna, Gloria Zemes- Aripile Cleja, AS Negri- Vointa Oituz.